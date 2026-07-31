Com o pedido de vista do ministro Dias Toffoli, julgamento não tem data para ser retomado - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Com o pedido de vista do ministro Dias Toffoli, julgamento não tem data para ser retomadoFabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 31/07/2026 12:00

O Instituto Nacional de Parcerias Públicas (INPP) é uma entidade privada, pelo visto no D.O. da União, muito admirada pelos ministérios da Cultura e Turismo. A ponto de abocanhar dinheiro público sem licitação – sim, como 200 milhões de brasileiros, você nem sabe que ele existia. Tem recebido milhões de reais dos ministérios. Em Brasília, via Turismo, levou R$ 562.850 com “dispensa de chamamento público” para a 1ª edição do Wine Festival. Outro projeto é para o Rio de Janeiro. O MinC resolveu pagar, sem licitação ou chamamento público, R$ 6 milhões ao projeto “Cultura sobre rodas”, de “ações de formação técnica e capacitação em produção audiovisual e cinema” em 14 cidades do Estado. O INPP, que não tem site ou contato de telefone público, é tocado por Hugo Dleon Nunes Batista, que era dono da ME Alquimia Açaí e Vitaminas. Um astro, pelo visto. Não conseguimos contato por ora.

Sob hélices

Passaram-se os dias de ida a jatinho para o Ribeirão Claro (PR) para o ministro do STF Dias Toffoli (foto). Se quiser visitar o Resort Tayayá, do qual já foi sócio e onde bem frequenta, ele pode agora aterrissar de helicóptero. A Aeronáutica publicou ontem a Portaria que autorizou o heliponto do hotel. É o Plano Básico de Zona de Proteção de Heliponto (PBZPH). O processo é o nº 67613.900857/2025-51.

Gestão pública

O Centro de Liderança Pública e a Fundação Armando Alvares Penteado abrem, no dia 3 de agosto, inscrições para a 10ª turma do Master em Liderança, Política e Gestão Pública, uma das mais relevantes pós-graduações do País voltadas ao desenvolvimento de servidores, gestores e lideranças comprometidas com a melhoria do serviço público brasileiro. As inscrições serão até dia 25 de setembro.

Da arquibancada

Com o fim da Copa do Mundo, levantamento do Melhor Envio, logtech da LWSA, aponta que os jogos da Seleção Brasileira derrubaram em até 40% o volume de pedidos no e-commerce, sem que esse consumo fosse recuperado nos dias seguintes. Os dados mostram ainda que o torneio não expandiu o mercado, mas redistribuiu a demanda entre categorias, com Moda registrando alta de 6,2% durante a competição.

Brasil na limpeza

O mercado brasileiro de produtos de limpeza doméstica movimenta R$ 39 bilhões por ano. O 4º maior do mundo, segundo a ABIPLA. Entretanto, o brasileiro gasta, em média, apenas R$ 42,20 por mês (US$ 7,55) com esses produtos, o equivalente a 4% da média mundial. Mauro Silveira, diretor da Klivex, afirma que há espaço para o crescimento deste setor com soluções mais eficientes e tecnológicas.

Sua Saúde

Dados da Funcional, empresa para programas de acesso e adesão em saúde, mostra que medicamentos modernos para diabetes, como Ozempic, Rybelsus, Jardiance e Forxiga, já representam 62,7% do valor movimentado na categoria nos programas corporativos de saúde. O estudo identificou que 22,4% das pessoas em tratamento também utilizam simultaneamente terapias para hipertensão arterial e dislipidemia (colesterol alto).

ESPLANADEIRA

#Mariana Schamas lança sábado “A dor é um convite para a mudança”, Livraria da Vila (SP). #ABF e Apex abrem inscrições para missão China entre 27/8 e 5/9. #Gretchen participou de live com Dr. Ubirajara Barroso Jr e jornalista Lucia Helena sobre cirurgia íntima: @ubirajarabarrosojr. #Boulevard Genève abre visitas guiadas e exposição do marco zero do turismo de Campos do Jordão. #SumUp cria oferta multiprodutos para impulsionar micro e pequenos empreendedores. #Blend BBQ Festival acontece de sexta a domingo, no Recreio Shopping (RJ).