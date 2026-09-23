Proposta será analisada pelo Conselho Curador do FGTS na próxima terça-feira (28) - Joédson Alves/Agência Brasil

Proposta será analisada pelo Conselho Curador do FGTS na próxima terça-feira (28)Joédson Alves/Agência Brasil

Publicado 23/09/2026 12:00 | Atualizado 23/09/2026 13:23

Nada menos que 2,4 milhões de empregadores, entre empresas, empregadores domésticos e rurais, deixaram de depositar o FGTS para mais de 50 milhões de trabalhadores nos últimos anos (levando-se em conta que alguns deles são reincidentes) – praticamente metade da população economicamente ativa. Atualmente, o Brasil tem 39 milhões de trabalhadores com carteira assinada no mercado. O Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador lançou pesquisa para medir o conhecimento dos trabalhadores em relação a perdas. Detalhes no link fundodegarantia.org.br.

BC e os Cripto

A implementação do novo modelo de licenciamento para o mercado de criptoativos começa a avançar. A Onda Finance foi a 1ª empresa do setor identificada publicamente pelo Banco Central como instituição em processo de autorização para atuar como Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais. A estruturação jurídica do processo teve participação do advogado Matheus Puppe, especialista em Direito Digital.

Tela x Volante

Pesquisa do Sem Parar mostra que 67% dos motoristas brasileiros apontam o celular como um dos principais fatores de risco no trânsito. Para 47%, envio ou a leitura de mensagens por aplicativos, como o WhatsApp, estão entre os hábitos que mais tiram a atenção dos condutores. Ligações telefônicas com 14% e o acesso às redes sociais, com 13%, vêm na sequência. O levantamento foi realizado online e ouviu 381 motoristas.

Pré-Black

Pesquisa Black Friday 2026, feita pela LWSA & Opinion Box, fez uma radiografia e serviu de termômetro para o ânimo do consumidor neste ano. Mostra uma Black Friday que começa cada vez mais cedo: 50% dos consumidores pesquisam ofertas com mais de um mês de antecedência, 72% se preparam financeiramente, e 54% pretendem distribuir as compras ao longo de novembro, em vez de concentrá-las apenas na sexta-feira.

Inovação necessária

No artigo “Vamos falar de inovação” para o site da Coluna, o investidor do ramo de mobilidade & tecnologia Carlos Santana provoca o leitor e o empreendedor brasileiro (de qualquer tamanho) à reflexão:”Qual o tamanho do experimento?”. Entrelinhas, expõe que “Colocar tudo no mesmo pacote custa caro. As pessoas escondem problemas, evitam testar ideias e repetem caminhos conhecidos para se proteger”.

Brasil Têxtil

Fortaleza sedia dias 14 e 15 de outubro o Congresso Internacional Brasil 2026 do setor têxtil, com destaque para fibras e regulação. Realizado pela Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), em parceria com entidades globais como ITMF e IAF. “Este é o momento de conectar a criatividade brasileira às exigências do mercado internacional”, diz Fernando Pimentel, diretor-superintendente da Abit.

ESPLANADEIRA

#OAB-MG lançou Cartilha - Liberdade de expressão e eleições. #EducationUSA abre de 28/9 a 5/10 feira para advogados e estudantes, no RJ, DF, SP e PR. #Acerta Consultoria promove hoje na Rocinha (RJ) encontro sobre empregabilidade e com doação de 100 cestas básicas. #Herman Miller promove Icons Sale com 20% de desconto em peças icônicas. #Superlógica anuncia o CEO Carlos Cêra como CAIO (Chief AI Officer). #Instituto Amazônia+21 participa da Semana do Clima de NY (EUA). #Okre Imóveis inaugura nova sede no Leblon (RJ).