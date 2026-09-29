Visita do presidente Lula às obras de melhoria da BR-116 em Nova Iguaçu. O evento aconteceu no Sesc Nova Iguaçu, nesta quinta-feira (24). - Reginaldo Pimenta

Visita do presidente Lula às obras de melhoria da BR-116 em Nova Iguaçu. O evento aconteceu no Sesc Nova Iguaçu, nesta quinta-feira (24). Reginaldo Pimenta

Publicado 29/09/2026 12:00

Com a proibição das .bet através da Medida Provisória assinada pelo presidente Lula da Silva (foto) na sexta-feira (25), as apostas esportivas online ficam proibidas em todo o território nacional com efeito extensivo para sites e plataformas de apostas concedidos por loterias estaduais e municipais. “Os Estados podem operar as mesmas modalidades que o Governo Federal opera. Havendo a proibição da modalidade lotérica de cota fixa (caso das .bet), automaticamente os Estados também ficam proibidos de explorar essa modalidade”, explica Magnho José, presidente do Instituto Jogo Legal, ressaltando que a MP tem força de lei a partir de assinada. No mercado, a medida é taxada de puramente eleitoral e o setor acredita que tanto Lula ou Flávio Bolsonaro autoriza o retorno das operações em janeiro, sob argumento de que haverá mais fiscalização e combate à ludopatia. São mais de R$ 20 bilhões no Caixa da União em jogo.

Novo senador

O 1° suplente de Rodrigo Pacheco (PSD) – a caminho do TCU – o ex-deputado federal Renzo Braz (PP) toma posse nesta quarta-feira (30) à tarde no Senado Federal. É nascido em Muriaé (MG), berço de muitos políticos como o falecido avô José Braz (três vezes prefeito) e terra do saudoso vice José Alencar.

Noivo da vez

O político mais poderoso do Brasil hoje, Gilberto Kassab, pode manter ou perder muita coisa nessa eleição nacional. Controlador do PSD, rompeu com o governador Tarcísio de Freitas (foi preterido para ser vice), e perdeu secretarias. Mantém dois ministérios com Lula da Silva – e pode perder ambos se Flávio Bolsonaro vencer. Mas, como Governo não sobrevive sem coalizão... haverá novidades. O PSD hoje é o noivo da vez.

Terra dos ‘Precá’

Estudo da Precato, com dados do CNJ, mostra que a dívida em precatórios do Distrito Federal mais que dobrou desde 2019. O número chegou a R$ 6,3 bilhões em 2025, alta de 102% em sete anos, mesmo com R$ 2,85 bilhões pagos a credores no período. O DF tem a maior dívida em precatórios do Centro-Oeste, à frente de GO (R$ 4 bi), MT (R$ 2,5 bi) e MS (R$ 638 mi). O aumento foi de R$ 3,2 bilhões, 8º maior da federação.

Disputa nas redes

Apesar de as redes sociais terem sido decisivas nas eleições passadas, a esquerda não aprendeu com a experiência. Não aprendeu a lição. No Rio de Janeiro, por exemplo, eleitores consultados pela Coluna recebem muito mais vídeos e banners de conteúdo impulsionado e pago de partidos da direita, como o PL, do que os de esquerda. Não necessariamente isso se converte em votos. Mas faz diferença para os indecisos.

Ponto Final

Ensinamento de Tancredo Neves relevado por esses poderosos enrolados de hoje: telefone só serve para marcar reunião, e no lugar errado. Só que o falecido queria driblar a escuta da ditadura. Agora, essa turma tenta driblar a Polícia.

ESPLANADEIRA

#UVA promove até quinta evento de empregabilidade e negócios, nos campi do RJ e online: tinyurl.com/59wchh3u. #Hero inaugura estúdio próprio para criação de conteúdos e debates com o mercado. #Coelho da Fonseca aponta Punta del Este como opção para brasileiros investirem no exterior. #TIVIT anuncia Patrick Baudon como Chief AI Officer. #bio meds Brasil destaca de quarta a sexta-feira cuidado integrado da obesidade no Congresso da SBCBM, em BH. #ExpoShow (Atlas) no Panamá projeta movimentar R$ 400 mi em negócios.

