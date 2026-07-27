O Festival do Maracujá, em São Francisco de Itabapoana, é uma das festas que celebram a força dos agricultores - Victor Viana/Ascom PMSFI

O Festival do Maracujá, em São Francisco de Itabapoana, é uma das festas que celebram a força dos agricultoresVictor Viana/Ascom PMSFI

Publicado 27/07/2026 12:32

No último fim de semana, São Francisco de Itabapoana voltou a celebrar uma de suas mais doces tradições. O 38º Festival do Maracujá reuniu moradores e visitantes em torno de uma fruta que há décadas faz parte da paisagem, da economia e da memória afetiva do município. Entre shows, competições esportivas, concurso de receitas e momentos de confraternização, o evento reafirmou que festas assim são capazes de contar a história de um povo tão bem quanto qualquer livro.

Em especial para os moradores de Travessão de Barra, onde o cultivo do maracujá acompanha gerações de famílias, o festival representa muito mais do que um encontro anual. É o reconhecimento do trabalho silencioso de quem cultiva a terra, acompanha o tempo das chuvas, enfrenta as dificuldades do campo e transforma suor em desenvolvimento.

Poucas iniciativas conseguem, ao mesmo tempo, reunir cultura, economia, turismo e identidade como as festas que homenageiam as riquezas agrícolas de uma região. Elas nascem da simplicidade da vida rural, mas crescem até se tornarem patrimônio coletivo. Assim acontece com a Festa da Uva (Caxias do Sul), a Festa do Tomate (Paty do Alferes), a Festa do Milho (Lucas do Rio Verde) e tantas outras celebrações espalhadas pelo Brasil, onde um fruto ou uma lavoura deixa de ser apenas uma atividade econômica para se transformar em símbolo de uma comunidade.

Essas festas carregam um valor que não se mede apenas pelo público presente ou pelo impacto econômico que produzem. Elas preservam costumes, renovam lembranças, aproximam gerações e despertam orgulho em quem vê sua própria história representada. Ao homenagearem seus agricultores, homenageiam também a perseverança, o conhecimento transmitido entre pais e filhos e a íntima relação entre o homem e a terra, num país que precisa olhar mais para o interior.

Ao mesmo tempo, tais eventos projetam os municípios para além de seus limites geográficos. Quem visita uma festa como essas não leva consigo apenas fotografias ou lembranças de uma boa programação cultural. Leva a imagem de uma cidade que conhece suas vocações, respeita suas origens e faz delas uma marca de identidade. É assim que uma tradição local atravessa fronteiras e passa a despertar o interesse de visitantes, investidores e turistas.

Esse mesmo sentimento de valorização das riquezas da terra se reflete em outra importante conquista que se aproxima. O município caminha a passos largos para obter o selo de Indicação Geográfica da farinha de mandioca e do abacaxi. Mais do que um reconhecimento técnico, trata-se da consagração de uma história construída pelo trabalho de produtores que souberam transformar qualidade, tradição e saber popular em patrimônio coletivo.

No fim das contas, celebrar o maracujá é celebrar as mãos que o cultivam. Assim como acontece com a uva, o tomate, o milho e tantas outras culturas espalhadas pelo Brasil, a verdadeira riqueza dessas festas não está apenas no que é colhido da terra, mas naquilo que floresce entre as pessoas: o orgulho das próprias raízes, a preservação da memória e a certeza de que uma comunidade que valoriza sua história também cultiva, com mais esperança, o seu futuro.