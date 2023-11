MC Carol de Niterói afirma que as músicas de Anitta não se encaixam no gênero funk - Reprodução: DiaTV / Instagram

MC Carol de Niterói afirma que as músicas de Anitta não se encaixam no gênero funkReprodução: DiaTV / Instagram

Publicado 07/11/2023 09:21

MC Carol de Niterói, convidada da semana no programa 'De Frente com Blogueirinha', deu sua sincera opinião durante a dinâmica 'Bate e Volta', citando Anitta na ocasião. De acordo com a cantora, o gênero que a dona do hit 'Envolver' canta não se encaixa no funk.



Ao ser questionada sobre uma pessoa que "se diz funkeira", Carol citou a colega de profissão e explicou seu ponto de vista. "Ah, gente, Anitta não é funk, é melody. O estilo da Anitta é melody, não é funk", declarou.



Nas redes sociais, a fala de MC Carol ganhou rápida repercussão entre os internautas e dividiu opiniões. "E ela não mentiu! Anitta não é funkeira, ainda se diz rainha da favela", escreveu um. "Anitta é artista, diferente dessa aí!", defendeu outro.



Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a funkeira alfineta Anitta. Em 2019, a carioca criticou uma declaração de que a famosa havia sido a primeira a abrir espaço para as mulheres no funk. Na ocasião, Carol de Niterói reforçou diversas vezes que MC Kátia e Tati Quebra Barraco foram as responsáveis por inserir mulheres no gênero musical.