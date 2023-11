Mussunzinho - Reprodução / Instagram

Publicado 07/11/2023 08:35 | Atualizado 07/11/2023 12:58

Isso mesmo, caros leitores! A fila realmente andou para Antônio Carlos, o Mussunzinho. O ator, filho do humorista Mussum, anunciou o término do casamento com a influenciadora Karoline Menezes em abril deste ano e, ao que tudo indica, já está apaixonado novamente. Como este colunista que vos fala adora uma boa fofoca, fomos atrás e descobrimos o suposto novo affair do artista.



Segundo amigos da coluna Daniel Nascimento, Mussunzinho estaria vivendo um romance há dois meses com Carol Garcia Barbolo, atriz que atuou na novela 'A Dona do Pedaço', da TV Globo. A aproximação entre os famosos, no entanto, teria se intensificado mesmo no último mês.



Além de publicarem fotos no mesmo cenário e interagirem bastante nas redes sociais, Carol deixou no ar o possível romance ao se referir ao ator de forma carinhosa. Em seu Instagram, ela agradeceu o press kit de 'Mussum, o Filmis', enviado por Antônio Carlos. "Obrigada, meu amor! Sucesso", escreveu.

Recentemente, Mussunzinho iniciou o processo de remoção de tatuagem com o nome da ex-esposa. O então ex-casal participou do 'Power Couple Brasil 6', da Record, e saíram do programa com o título de vice-campeões do reality show. Vale lembrar que Antônio Carlos e Karoline Menezes são pais do pequeno Tom Bernardes, de três anos.