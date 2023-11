Solange Gomes - Reprodução / Instagram

Publicado 07/11/2023 10:25

Solange Gomes usou as redes sociais para disparar uma suposta indireta a Rico Melquiades. Os dois participaram de 'A Fazenda 13' e chegaram a protagonizar diversas brigas no reality show da Record. De acordo com a famosa, seu ex-colega do programa rural estaria 'fingindo' não estar bem para gerar notícias e aumentar o engajamento.



"Gente que vive passando mal para não sair da mídia e não perder o engajamento e consequentemente o $$. Se a TV chamar para gravar, vai correndo. Depois, a vítima era eu. Só besta que cai nesse golpe", declarou ela em seu Instagram, sem citar nomes. Apesar disso, internautas apontaram que a fala teria sido direcionada para Rico, que havia compartilhado momentos antes estar internado no hospital.



A suposta indireta de Solange, no entanto, não agradou o público, que saiu em defesa de Rico Melquiades. A ex-BBB Larissa Tomásia deixou um comentário alegando que a ex-modelo estaria importunando o influenciador em uma fase delicada. "É muita inveja pra um ser humano só, sinceramente… Até em um momento de saúde essa mulher importuna, haja paciência!", escreveu.

Recentemente, o campeão de 'A Fazenda 13' compartilhou em suas redes sociais o processo de cirurgias plásticas realizadas no rosto. De acordo com Rico, o motivo das intervenções seria por se achar feio. Vale lembrar que o influenciador virou assunto do momento após, supostamente, vir à tona uma traição de seu namorado, o estudante de Direito Matheus Freire.