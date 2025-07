O jogo contra o Internacional aconteceu na Vila Belmiro - Reprodução/Instagram

Publicado 24/07/2025 08:51

O Santos sofreu uma nova derrota em campo, desta vez perdendo para o Internacional por 2 x 1, na noite da última quarta-feira (23), durante um jogo disputado na Vila Belmiro. O resultado negativo acabou ofuscado por uma briga entre Neymar Jr., camisa 10 e capitão do time, e parte da torcida presente. Ele foi visto discutindo de forma acalorada com parte da arquibancada nos instantes finais da partida e também após o apito final.



A postura do jogador ao longo da partida foi marcada por sinais de descontentamento com a atuação coletiva. Ele demonstrou impaciência com os erros cometidos pelos companheiros e não disfarçou o incômodo diante das falhas em campo. Em vários momentos, expressou sua frustração por meio de gestos e cobranças.



Já perto do fim do jogo, o Inter recuperou a bola na zona de ataque santista e, nesse momento, os torcedores direcionaram críticas ao atacante, que fez questão de deixar claro que não tem sangue de barata. As imagens da transmissão revelaram que ele respondeu aos torcedores de maneira ofensiva.



Nos acréscimos, o atacante teve uma grande chance de marcar um gol de empate, próximo da área, mas a finalização bateu na trave. Assim que o jogo chegou ao fim, Neymar caminhou em direção ao alambrado e voltou a trocar farpas com um torcedor. Após a breve discussão, o goleiro João Paulo se aproximou para intervir, e Neymar encerrou o bate-boca fazendo um sinal de "joinha".



Vale lembrar que essa não foi a única derrota que o Peixe sofreu nos últimos tempos. Na partida contra o Mirassol, que aconteceu no último sábado (9), o time perdeu por 3 x 0. Já no início de junho, ele foi derrotado pelo Botafogo por 1 x 0.