Ao vivo, Neto não perdoa Bonner e dispara contra o jornalistaFoto: Reprodução/ Band/ Globo
"William Bonner, pra que você ser tão babaca, tão idiota. Cê lê TP, né? Eu não leio TP, eu sou analfabeto. O que eu tô falando sou eu", disse o apresentador.
Neto explode contra William Bonner e dispara: 'Babaca e idiota'
O apresentador da Band não segurou a irritação após deboche do âncora do JN sobre a Fórmula 1
