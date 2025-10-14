Ao vivo, Neto não perdoa Bonner e dispara contra o jornalista - Foto: Reprodução/ Band/ Globo

Ao vivo, Neto não perdoa Bonner e dispara contra o jornalistaFoto: Reprodução/ Band/ Globo

Publicado 14/10/2025 16:34

O ex-jogador e apresentador Neto não segurou a irritação nesta terça-feira (14/10) e detonou o jornalista William Bonner ao vivo. A discussão começou após Bonner, âncora do Jornal Nacional, ironizar a ida da Fórmula 1 para a Band durante o lançamento da programação da TV Globo para 2026.

“Porque no ano que vem, a Fórmula 1 está na Globo. Vocês sabem o que é a Fórmula 1 ainda, né? Porque saiu da Globo…”, debochou Bonner, em tom de provocação.

Revoltado, Neto respondeu em seu programa Os Donos da Bola chamando o colega de "babaca" e "idiota".

"William Bonner, pra que você ser tão babaca, tão idiota. Cê lê TP, né? Eu não leio TP, eu sou analfabeto. O que eu tô falando sou eu", disse o apresentador.

Neto continuou, criticando o comportamento do jornalista. "você é escroto desse jeito? Por que você foi tão indelicado com a Fórmula 1 na Band? (…) Você, William Bonner, que dá uma de gostoso, que dá uma de bonzão, porque você vem querer desprezar a Band pra se autovalorizar?".

O ex-jogador ainda destacou que a emissora de Johnny Saad não esconde a tristeza por perder os direitos da Fórmula 1, mas reforçou que não há como competir com a Globo. "A gente não faz esporte pensando em bilhões. Todos nós estamos tristes de perder a Fórmula 1, mas o poder do dinheiro, poder que vocês têm, não tem como competir".