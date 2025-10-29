Zé Felipe transforma homenagem a Virginia em nova tatuagemFoto: Reprodução/ Redes sociais
Zé Felipe muda tatuagem que homenageava Virginia
Antes "Vi", agora é "Vida": cantor dá novo significado à marca no pescoço
Catia Fonseca promete ação após uso indevido de sua imagem
Apresentadora descobriu que empresa de turismo usou fotos e vídeos de sua visita a Foz do Iguaçu para divulgar pacotes sem autorização
Ex acusa Luiza Brunet de enganar Justiça após indenização subir para 17 milhões
Após ser agredida, a modelo havia pedido 1 milhão, mas perícia elevou a indenização ao calcular os danos sofridos, após ela abrir o sigilo de suas contas
Vídeo: Fã confunde Alcione com Elza Soares e sambista reage
O momento inusitado aconteceu no aeroporto e rendeu gargalhadas da cantora e da equipe
Malu Galli fala sobre nova fase após sucesso como Tia Celina em Vale Tudo
triz que conquistou o público com seu estilo em cena revela novos projetos para o próximo ano
Virginia Fonseca faz selfie com Vini Jr. e craque esconde o rosto
Influenciadora surge com o craque em Mônaco; jogador confirma que é ele na foto e brinca com o momento
