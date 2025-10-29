Zé Felipe transforma homenagem a Virginia em nova tatuagem - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Zé Felipe transforma homenagem a Virginia em nova tatuagemFoto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 29/10/2025 23:41

Mudou o amor, mudou a tatuagem. Zé Felipe decidiu atualizar o desenho no pescoço que, até pouco tempo atrás, carregava uma das maiores declarações de amor que ele já fez, o “Vi”, em homenagem à ex-esposa, Virginia Fonseca.

Agora, o que se lê é “Vida”. A troca sutil, mas simbólica, não passou despercebida pelos fãs. O cantor apareceu ao lado da nova namorada, Ana Castela, e os seguidores mais atentos logo notaram a transformação.

Dias antes, o curativo estrategicamente posicionado na região já havia levantado suspeitas de que a marca seria modificada. Dito e feito.

Virginia, por sua vez, também seguiu em frente, e de forma nada discreta. A influenciadora assumiu o romance com o craque Vini Jr., que organizou uma surpresa romântica digna de filme: quarto decorado com pétalas de rosa e as iniciais dos dois espalhadas pela cama.

Enquanto isso, Zé e Ana oficializaram o relacionamento em plena gravação do Domingo Legal. O beijo no palco selou a nova fase do cantor, que trocou não só o status, mas também o significado que leva no pescoço.