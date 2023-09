Publicado 24/09/2023 00:00

Mais uma rodada de pagamentos para os beneficiários do INSS vai começar em breve e quem recebe algum valor da Previdência Social poderá ter acesso aos valores na sua conta. No mês de setembro, o INSS também divulgou a antecipação do pagamento para um grupo, além da possibilidade de retirar o valor do salário juntamente ao banco onde recebe o benefício. O calendário de pagamentos é de acordo com o último número de benefício e a renda. O número de benefício é gerado pela Previdência quando acontece a concessão do benefício e vai junto com a carta de concessão. Em seguida, você confere as datas em que poderá receber o seu pagamento. INSS possui cerca de 37 milhões de beneficiários atualmente. Então, a organização acontece pelo último número de benefício e a renda para distribuir a quantidade de beneficiários em cada dia e não haver lotação nas agências bancárias.O número de benefício possui 10 dígitos e o último é aquele antes do traço e dígito verificador. Também é possível consultar as informações sobre o benefício, como o valor, descontos e o número do benefício, através do extrato do INSS , que pode ser retirado pelo site ou aplicativo.Datas de pagamento do mês de setembro para quem ganha um salário mínimo : final 1, 25/9; final 2, 26/9; final 3, 27/9; final 4, 28/9; final 5, 29/9; final 6, 2/10; final 7, 3/10; final 8, 4/10; final 9, 5/10; final 0, 6/10.Para quem recebe mais de um salário mínimo: finais 1 e 6, 2/10; finais 2 e 7, 3/10; finais 3 e 8, 4/10; finais 4 e 9, 5/10; finais 5 e 0, 6/10. Fique atento às datas de pagamento e receba seu benefício em dia.Os beneficiários do Rio Grande do Sul, que foram atingidos pelas fortes chuvas, também poderão receber os valores no dia 25 de setembro, independentemente do último número do benefício e renda. A antecipação será para ajudar essas pessoas neste momento tão difícil. Além disso, essas pessoas poderão solicitar o valor equivalente à sua renda no banco onde recebem o benefício. Ao retirarem o valor em dobro , terão que fazer a devolução em até 36 vezes, a contar do terceiro mês de antecipação. Porém, não há a cobrança de juros e correção monetária.