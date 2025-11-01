Arte coluna Padre Omar 01 novembro 2025 - Arte Paulo Márcio

Publicado 01/11/2025 00:00

Quando olhamos o Cristo Redentor com seus braços abertos, lembramos imediatamente do amor e do acolhimento. Do alto do Corcovado, contemplamos a beleza do Rio de Janeiro — uma cidade verdadeiramente abençoada por Deus. Vivenciar, porém, dias marcados pela violência não corresponde à vocação da “Cidade Maravilhosa”.

Mesmo diante de tantas dores e desafios, creio firmemente que o amor e o bem são mais fortes. O Cristo de braços abertos nos recorda, diariamente, que somos todos chamados à fraternidade e à superação do mal pelo bem.

Como discípulos de Cristo, somos convocados a ser construtores da paz, testemunhas vivas do amor que vence o ódio, a vingança e a maldade que ferem a nossa sociedade. É urgente unirmos esforços pela reconciliação, pelo diálogo e pelo respeito, reafirmando, com coragem e esperança, o valor sagrado da vida.

Devemos também nos empenhar na promoção da justiça e na construção de uma sociedade pacífica, fundada no reconhecimento da dignidade de cada pessoa humana, especialmente dos mais pobres e vulneráveis.

Mais do que nunca, precisamos refletir e agir juntos diante dos desafios sociais que enfrentamos. É tempo de perseverar na oração, para que nossas palavras e atitudes se tornem sementes de reconciliação. Que cada gesto de amor seja um passo firme rumo a um Rio de Janeiro mais fraterno, justo e seguro.



