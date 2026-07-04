Padre Omar 04-07-2026 - Arte O Dia

Padre Omar 04-07-2026Arte O Dia

Publicado 04/07/2026 00:00

A fé é, antes de tudo, um dom de Deus. Não nasce apenas do esforço humano, mas da iniciativa amorosa do Senhor, que nos convida a viver em comunhão com Ele. É ela que sustenta a nossa relação com Deus e nos permite enxergar para além do que os olhos alcançam, fazendo-nos ver o invisível.

Juntamente com a esperança e a caridade, a fé compõe as três virtudes teologais. Sem elas, poderíamos até ser prudentes, justos e fortes, mas não teríamos olhos que veem até no escuro, um coração que ama mesmo sem ser amado, nem uma esperança que ousa resistir a todo desespero.

O Catecismo da Igreja Católica ensina que a fé é o ato pelo qual o ser humano se entrega livremente a Deus. Abraão é o grande exemplo dessa confiança. Chamado pelo Senhor, deixou a terra de seus antepassados para seguir rumo a um destino que ainda lhe seria revelado. Aos olhos do mundo, sua decisão poderia parecer insensata: abandonar a segurança do conhecido pelo desconhecido. No entanto, Abraão colocou-se a caminho porque confiou na promessa de Deus.

O mesmo aconteceu com a Virgem Maria. Ao receber o anúncio do Anjo, ela acolheu um chamado que muitos rejeitariam por medo ou insegurança. Sua resposta permanece como o maior testemunho de confiança na vontade divina: "Eis a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra". Repleta de fé, Maria também iniciou um caminho desconhecido, sustentada unicamente pela certeza de que Deus jamais abandona aqueles que nele confiam.

Vivemos tempos marcados por incertezas e inquietações. Justamente por isso, somos chamados a redescobrir o valor desse dom precioso. A fé não elimina as dificuldades, mas transforma a maneira como as enfrentamos.

Diante dos desafios da vida e do chamado a confiar sempre mais em Deus, façamos nossa a oração dos discípulos: "Senhor, aumenta a nossa fé!"

