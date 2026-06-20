Padre Omar - arte o dia

Padre Omararte o dia

Publicado 20/06/2026 00:00

Amanhã tem início o inverno. As temperaturas já começaram a cair, mas, para milhares de pessoas, o frio representa muito mais do que uma mudança de estação: é uma ameaça à saúde, à dignidade e, muitas vezes, à própria sobrevivência.

É justamente nesta época do ano que se torna ainda mais evidente a desigualdade que marca nossa sociedade. Enquanto alguns buscam um casaco a mais no armário, outros sequer têm um cobertor para enfrentar a noite. Basta imaginar a angústia de uma mãe que não consegue aquecer os próprios filhos para compreendermos que não podemos jamais ficar indiferentes à dor do outro.

O Evangelho nos mostra que Deus não permaneceu distante do sofrimento humano. Em Jesus Cristo fez-se homem, assumiu a condição de servo e caminhou entre os pobres, os doentes e os excluídos. Sua vida foi um testemunho do amor misericordioso, ensinando-nos que servir aos mais necessitados é um caminho de encontro com o próprio Senhor.

Inspirado por esse exemplo, o Cristo Redentor, que simbolicamente desce a montanha para ir ao encontro dos que mais sofrem, promove todos os anos a Campanha do Agasalho. A iniciativa convida cada pessoa a doar cobertores e agasalhos que serão destinados àqueles que enfrentam o inverno em situação de vulnerabilidade social.

Mais do que aquecer o corpo, cada doação aquece o coração de quem recebe e também de quem aprende a partilhar. A solidariedade não é um gesto reservado para alguns momentos do ano; ela é uma missão permanente para todo cristão.

Neste inverno, somos convidados a ser sinal do amor de Deus por meio de gestos concretos. Que ninguém passe por esta estação sem sentir o calor da solidariedade. Para conhecer os pontos de coleta e saber como participar da Campanha do Agasalho, acesse institutoredemptor.colabore.org/inverno