Arte coluna Padre Omar 30 maio 2026 - Arte Paulo Márcio

Arte coluna Padre Omar 30 maio 2026Arte Paulo Márcio

Publicado 30/05/2026 00:00

Na próxima segunda-feira começa a Semana Mundial do Meio Ambiente, celebrada anualmente na primeira semana de junho e que culmina no Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho. Instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), a data convida governos, instituições e toda a sociedade a refletirem sobre a urgência de preservar a Terra, nossa casa comum.

Mais do que uma agenda ecológica, esta semana representa um chamado à consciência e à responsabilidade. Para nós, cristãos, cuidar da criação é reconhecer que o mundo é dom de Deus confiado às nossas mãos. Somos convidados a assumir, com amor e compromisso, a missão de guardiões da obra do Criador.

Em um tempo marcado por catástrofes naturais cada vez mais frequentes, mudanças climáticas extremas, queimadas, desmatamentos e poluição, já não é possível permanecer indiferente. A crise ambiental deixou de ser uma preocupação distante e tornou-se uma realidade concreta que atinge, sobretudo, os mais vulneráveis.

O urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir a todos na busca de um desenvolvimento sustentável e integral. Viver a vocação de guardiões da obra de Deus não é opcional nem um aspecto secundário da experiência cristã, mas parte essencial de uma vida virtuosa.

Mesmo diante das dificuldades, não podemos perder a esperança. Toda ação realizada com dedicação, ternura e perseverança é uma semente lançada para o futuro. Muitas vezes, os frutos demoram a aparecer, mas a fidelidade no cuidado transforma realidades, fortalece comunidades e promove a paz.

Que esta Semana Mundial do Meio Ambiente desperte em nós um renovado compromisso com a vida e com a preservação da criação, refletindo no mundo o amor generoso de Deus.





