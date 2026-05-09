Arte coluna Padre Omar 09 maio 2026 - Arte Paulo Márcio

Arte coluna Padre Omar 09 maio 2026Arte Paulo Márcio

Publicado 09/05/2026 00:00

A maternidade é uma das expressões mais profundas do amor de Deus pela humanidade. Cada pessoa deve a vida a uma mãe e, quase sempre, deve também a ela grande parte da própria formação humana e espiritual. É no coração materno que aprendemos os primeiros gestos de amor, confiança, fé e acolhimento.

O Papa Francisco certa vez afirmou que as mães “são o antídoto mais forte contra o propagar-se do individualismo egoísta”. Enquanto o mundo muitas vezes incentiva o egoísmo e o fechamento em si mesmo, a maternidade revela justamente o contrário: a capacidade de doar-se e de colocar o outro no centro do amor.

Talvez as mães, sempre prontas para tantos sacrifícios pelos filhos e pelas famílias, precisassem ser mais ouvidas. É necessário compreender sua luta diária para conciliar tantas responsabilidades com o cuidado e o afeto. É preciso reconhecer suas dores silenciosas, seus medos, suas esperanças e também a beleza escondida em cada gesto simples de dedicação.

Muitas vezes, é a mãe quem sustenta espiritualmente o lar, quem mantém viva a esperança nos momentos difíceis e quem ensina, pelo exemplo, os caminhos da fé. O amor de mãe orienta, corrige, protege e conduz os filhos pelos melhores caminhos. Mesmo quando os filhos se desviam, o coração materno permanece aberto, pronto para acolher, perdoar e recomeçar.

As mães sabem pedir, insistir e lutar pelos filhos. Sabem bater a todas as portas e, sobretudo, à porta do coração de Deus. Quantas mães sustentam suas famílias por meio da oração silenciosa, entregando ao Senhor as angústias, os desafios e os sonhos daqueles que amam. Rezam especialmente pelos filhos mais frágeis, pelos que sofrem e pelos que se perderam nos caminhos da vida.

Por isso, mais do que homenagens, as mães merecem cuidado, escuta e gratidão. Que nunca percamos a capacidade de valorizar aquelas que, com amor incansável, continuam sendo sinal da ternura e da presença de Deus no mundo.