Arte coluna Padre Omar 02 maio 2026 - Arte Paulo Márcio

Arte coluna Padre Omar 02 maio 2026Arte Paulo Márcio

Publicado 02/05/2026 00:00

Em meio às inquietações da vida, às dúvidas e às provações que atravessamos, há uma experiência profundamente transformadora: a consolação espiritual. Trata-se de uma alegria interior que não depende das circunstâncias externas, mas nasce do encontro com Deus. É uma paz profunda que nos permite reconhecer Sua presença em todas as coisas, renovando a fé, fortalecendo a esperança e despertando o desejo sincero de praticar o bem.

Quem experimenta a consolação não ignora as dificuldades, mas encontra nelas uma força maior, sustentada por uma paz que supera qualquer provação. A consolação é um movimento silencioso da alma. Não é ruidosa nem chamativa, mas suave e delicada, quase imperceptível aos olhos externos. É estar em paz com Deus, experimentar uma harmonia interior, como se tudo encontrasse o seu lugar. Dessa paz brotam sentimentos bons, atitudes generosas e uma disposição renovada para amar e servir.

Mais do que um conforto momentâneo, a consolação está profundamente ligada à esperança. Ela nos projeta para o futuro, nos coloca a caminho e nos impulsiona à ação. Quando estamos consolados, cresce em nós o desejo de fazer o bem, de sair de nós mesmos e ir ao encontro do outro.

É importante lembrar que a consolação espiritual não pode ser produzida à nossa vontade; ela é uma dádiva do Espírito Santo, que nos aproxima de Deus de maneira íntima e transformadora.

Contudo, é preciso atenção: existem falsas consolações na vida espiritual. A verdadeira é discreta e profunda; já as falsas tendem a ser superficiais, barulhentas e passageiras. São entusiasmos momentâneos que rapidamente se dissipam, podendo deixar um vazio interior ou até nos afastar do essencial.

Por isso, é preciso discernir. A consolação que vem de Deus permanece, transforma e conduz à vida plena. Já o entusiasmo passageiro se dissipa, deixando apenas o eco de algo que não se sustentou.

