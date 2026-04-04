Arte coluna Padre Omar 04 abril 2026 - Arte Paulo Márcio

Arte coluna Padre Omar 04 abril 2026Arte Paulo Márcio

Publicado 04/04/2026 00:00

Do sepulcro vazio de Jerusalém ecoa até nós o anúncio que transformou para sempre a história da humanidade: Cristo ressuscitou! Já não está entre os mortos, mas vive para sempre. Nele, o amor vence o ódio, a luz dissipa as trevas, a verdade prevalece sobre a mentira.

Ao perceber que a pedra do sepulcro havia sido removida, Maria Madalena corre para avisar Pedro e João. Também eles, diante de tão surpreendente notícia, põem-se imediatamente a caminho. Nos relatos pascais, todos correm e esse “correr” revela mais do que pressa: expressa o desejo ardente, o impulso do coração, a atitude interior de quem se coloca à procura de Jesus.

Ele, de fato, ressuscitou dos mortos. Já não se encontra no túmulo. É preciso procurá-lo em outro lugar.

Este é o grande anúncio da Páscoa: Cristo está vivo! Não permaneceu prisioneiro da morte. Por isso, não podemos reduzi-lo a uma bela história do passado, nem o tratar como um herói distante. Pelo contrário, somos chamados a buscá-lo continuamente.

E essa busca exige movimento. Não podemos permanecer parados. É preciso sair, caminhar, procurar Jesus na vida concreta: no rosto dos irmãos, no cotidiano, nas situações mais simples e inesperadas. Em todo lugar, exceto naquele túmulo que já está vazio.

Se Ele ressuscitou, então está presente em toda parte. Habita no meio de nós. Vive e caminha ao nosso lado. Deixa-se encontrar nos que sofrem, partilha suas dores e, ao mesmo tempo, multiplica a beleza da vida nos pequenos gestos de amor que sustentam a esperança.

Por isso, a fé pascal está longe de ser acomodação ou mera segurança religiosa. A Páscoa nos inquieta, nos desloca, nos impulsiona. Convida-nos a um olhar novo, capaz de ir além das aparências, para reconhecer Jesus, o Vivente, que continua a nos falar, a nos preceder e a nos surpreender a cada dia.

Não podemos estacionar o coração nas ilusões do mundo, nem o deixar aprisionado pela tristeza. Somos chamados a correr, como os primeiros discípulos, ao encontro de Jesus Cristo.

Feliz Páscoa!











