Arte coluna Padre Omar 21 março 2026 - Arte Paulo Márcio

Arte coluna Padre Omar 21 março 2026Arte Paulo Márcio

Publicado 21/03/2026 00:00

A família é um grande dom, um presente de Deus que não quis nos deixar à solidão de viver sem companhia, sem desafios e sem um lar. O sonho de Deus continua a se realizar nos sonhos de tantas pessoas que têm a coragem de fazer da própria vida uma família.

Há dez anos, o Papa Francisco lançava a exortação apostólica Amoris Laetitia, um documento sobre o amor na família que reúne ensinamentos preciosos a serviço dos jovens, dos esposos e de suas famílias. Trata-se de um convite permanente a reconhecer a presença amorosa e misericordiosa de Deus, mesmo diante das crises familiares, e a adotar o “olhar de Jesus”, que estimula, incansavelmente, o amor no cotidiano do lar.

Nós, cristãos, contemplamos a beleza de cada momento familiar, reconhecendo nele o espaço onde, gradualmente, aprendemos o significado e o valor das relações humanas. Descobrimos que amar alguém não é apenas um sentimento intenso, mas uma decisão, um discernimento, uma promessa. Aprendemos a nos doar ao outro e compreendemos que isso vale a pena.

É inegável que as famílias enfrentam desafios no mundo atual: o ritmo acelerado da vida, o estresse, as exigências do trabalho e a própria organização social. No entanto, tais fatores não podem comprometer a beleza e a possibilidade de escolhas duradouras. Quando essa compreensão se fragiliza, a família corre o risco de se tornar apenas um lugar de passagem, onde se permanece enquanto convém, e isso não corresponde ao plano de Deus.

Devemos estar atentos também ao crescente perigo do individualismo, que enfraquece e desvirtua os laços familiares. Por isso, somos chamados a permanecer firmes na oração, com a certeza de que a família é um bem precioso, querido e desejado por Deus.

Celebrar esses dez anos de um documento tão necessário não significa apenas olhar para o passado, mas abrir-se ao futuro. Que Deus continue conduzindo a Igreja no cuidado, na formação e na missão das famílias, para que elas sejam, cada vez mais, sinal vivo do seu amor no mundo.