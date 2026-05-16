Padre omar 15 maio 2026 - Arte Paulo Márcio

Padre omar 15 maio 2026Arte Paulo Márcio

Publicado 16/05/2026 00:00

A tecnologia digital faz parte da realidade contemporânea e transforma a forma como nos comunicamos. Ao possibilitar a simulação de rostos, vozes e interações humanas, a inteligência artificial amplia as experiências de comunicação e nos desafia a preservar, nesse contexto, a singularidade e a autenticidade das relações.

Embora possa auxiliar em diversas tarefas, a dependência excessiva da inteligência artificial e a renúncia ao exercício do pensamento crítico podem, a longo prazo, enfraquecer capacidades cognitivas, emocionais e comunicativas essenciais à convivência humana.

O Papa Leão XIV, em sua mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, aponta um caminho para que a inteligência artificial seja verdadeiramente uma aliada da humanidade, sustentada em três pilares fundamentais: responsabilidade, cooperação e educação.

A responsabilidade exige honestidade, transparência e compromisso com a verdade, especialmente no universo da comunicação, onde a confiança do público deve prevalecer sobre a busca desenfreada por atenção. Nesse sentido, conteúdos produzidos ou manipulados por inteligência artificial precisam ser claramente identificados.

Ao mesmo tempo, o desafio da inovação digital não pode ser enfrentado isoladamente. Empresas, legisladores, educadores, jornalistas, artistas e toda a sociedade são chamados a cooperar na construção de uma cidadania digital ética e consciente.

Diante desse cenário, a educação torna-se essencial para formar pessoas capazes de pensar criticamente, discernir a credibilidade das informações e promover uma cultura de comunicação mais humana, responsável e comprometida com a verdade.





