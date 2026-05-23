Arte coluna Padre Omar 23 maio 2026 - arte paulo márcio

Arte coluna Padre Omar 23 maio 2026arte paulo márcio

Publicado 23/05/2026 00:00

A oração é um diálogo vivo e contínuo com Deus. Nela, cada alegria se transforma em louvor, e cada provação torna-se ocasião para um pedido de ajuda. A oração permanece viva na existência humana mesmo quando os lábios se calam, porque o coração continua a falar. Assim, na vida daqueles que rezam, todo pensamento, gesto e instante podem ser permeados pela presença de Deus.

Quando começamos o dia rezando, encontramos coragem para enfrentar os desafios da vida. Os problemas deixam de ser apenas obstáculos à felicidade e passam a ser compreendidos como oportunidades de encontro com Deus. Quem caminha acompanhado pelo Senhor experimenta uma força nova: sente-se mais livre, mais confiante e até mais feliz, porque descobre que não está sozinho em suas lutas.

Por isso, somos chamados a rezar sempre, por tudo e por todos, inclusive pelos inimigos. A oração alarga o coração e o torna capaz de um amor imensurável. Rezemos por aqueles que amamos, mas também pelos desconhecidos e pelos que sofrem em silêncio. Quantas vezes é justamente a oração que reacende a esperança e realiza milagres invisíveis aos olhos do mundo.

A oração também nos ajuda a amar o próximo mesmo com os seus erros e pecados. Jesus não veio ao mundo para condenar, mas para salvar. Por isso, a vida de quem vive apenas julgando os outros torna-se infeliz. O cristão, ao contrário, é chamado a abrir o coração, aprender a perdoar, compreender as fragilidades humanas e permanecer próximo dos irmãos com compaixão e ternura.

Rezando, recordamos que todos somos pecadores e, ao mesmo tempo, infinitamente amados por Deus, um por um. Na oração enxergamos com mais clareza as nossas fragilidades, mas também descobrimos a grandeza da vocação que recebemos do Senhor. Por isso, nunca deixemos de rezar. A oração feita segundo o Coração de Jesus transforma vidas, sustenta os cansados, consola os aflitos e pode alcançar verdadeiros milagres.

