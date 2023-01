Christian Malheiros - Divulgação

Christian MalheirosDivulgação

Publicado 22/01/2023 05:00

Conhecido por interpretar Nando em 'Sintonia', série da Netflix renovada para sua quarta temporada, e também pelo sucesso mundial de '7 Prisioneiros', ao lado de Rodrigo Santoro, na mesma plataforma de streaming, Christian Malheiros volta às salas de cinema em 'A Última Festa', que estreia no próximo dia 26. No longa, ele dá vida a Nathan, um jovem que sente que nunca se encaixa nos lugares.

"O Nando, meu personagem em 'Sintonia', tem uma pegada um pouco mais séria. A vida se apresentou mais cedo e ele teve que amadurecer rápido. Já o Nathan está numa fase em que é uma delícia de viver e só entendemos que é uma delícia depois que passamos por ela”, explica o ator à coluna. “Quando estamos descobrindo a vida, saindo do ensino médio sem saber o que vai acontecer, é onde compreendemos a essência dele, um personagem disposto e muito disponível", continua.

Rodado em Portugal, o filme acompanha a festa de formatura de um grupo de jovens que se prepara para a faculdade e para as próximas etapas de suas vidas. O enredo, que mistura drama, romance e comédia, aborda dilemas típicos do fim da adolescência por meio de histórias paralelas que se entrelaçam.

Também no elenco: Marina Moschen, Giulia Gayoso, Thalita Meneghim, Victor Lamoglia, Victor Meyniel, Leo Cidade, entre outros. Rosane Svartman, autora de “Vai na Fé”, aparece nos créditos como produtora Associada.

TV Tudo

Adoniran

O longa 'Dá Licença de Contar', com Paulo Miklos vivendo Adoniran Barbosa, já tem lançamento marcado para o segundo semestre.

As filmagens prosseguem nas ruas do Centro de São Paulo e do bairro do Bixiga.

Suspense

A série 'Da Ponte Pra Lá', produção da Floresta/Sony para a HBO Max, com suas gravações em São Paulo desde dezembro, terá sete episódios estrelados por João Guilherme, Marcelo Anthony, Gabz, Virginia Cavendish, Victor Liam e Augusto Madeira, entre outros.

Gênero drama investigativo, mostrará as diferenças sociais e culturais entre jovens periféricos e os de classes sociais mais elevadas, com muita música, em meio a um crime misterioso.

Streaming

Nicollas Paixão será uma das atrações da série 'O Jogo que Mudou a História', sobre o início das facções criminosas no Rio, já gravada, mas ainda sem data fechada no Globoplay. Chiquinho, filho de Chico da Cavanha (Romulo Romeu), é o seu personagem.

O ator vem de trabalhos como 'Cheias de Charme', 'Império' e 'Vai na Fé', onde fez a fase jovem de Orfeu (Jonathan Haagensen).

Roteiro

A trama de 'O Jogo que Mudou a História' apresentará o surgimento do narcotráfico no Rio de Janeiro.

Ambientada entre 1977 e 1989, a série também vai revelar os conflitos entre os bairros de Parada Geral e Padre Nosso, ambos afligidos por uma luta de poder entre as facções e pela negligência do Estado.

Motivo

O cantor Guito, Tibério em 'Pantanal', vem com uma música nova agora em março, com direito a gravação de um clipe na Serra da Canastra.

Sobre sua ausência na novela 'Amor Perfeito', próxima das seis na Globo, ele informa que priorizou a família. “Não dava para ficar mais um ano longe e eu teria que levá-los. O que inviabilizou”, justifica.

Gravando

Isabella Dionísio já está envolvida nos trabalhos das próximas temporadas da série 'Reis' na Record. Abital, uma das mulheres de Davi (Cirillo Luna), é a personagem.

Atriz, cantora, professora de teatro e dubladora, Bella Dionísio integrou o elenco de 'Deus Salve o Rei' e 'Plantão Sem Fim', entre outros trabalhos.

Roteiro

O Afroreggae Audiovisual deu início ao desenvolvimento da quarta temporada de 'Arcanjo Renegado', série estrelada por Marcello Melo Junior na Globoplay.

As gravações acontecerão ainda este ano.

Prioridade

Mariana Ximenes, já a serviço das gravações de 'Amor Perfeito', próxima novela das seis, vai ter que se desdobrar para gravar, também, a série 'Verônika', do Globoplay, a partir de fevereiro.

Mas ciente que a novela da Globo é prioridade.

Prestígio

José Rubens Chachá anda num ritmo de trabalho dos mais agitados e sempre marcando presença em grandes produções.

Só como exemplo, fez 'Bom Dia, Verônica', da Netflix; 'Reis', na Record; 'O Rei da TV', no Star+ e, mais recentemente, 'Travessia', na Globo.

Nova temporada

A partir deste domingo, entra no ar nas tardes da Globo a terceira temporada do 'The Masked Singer Brasil'. Sabrina Sato e Mateus Solano chegam para completar o time de jurados ao lado de Taís Araujo e Eduardo Sterblitch.

Comando de Ivete Sangalo, mais Priscilla Alcantara nos bastidores.

Desenho atual

O desenho atual da programação da Band já deixa bem claro que retomar a produção de novelas ainda é um sonho muito distante.

A emissora tem outras prioridades.

Bate – Rebate

A partir do dia 30, às 21H45, a Record vai reexibir 'Vidas em Jogo' no lugar de 'Amor Sem Igual'...

...Aliás, este sucesso de Cristianne Fridman tem um elenco muito forte...

...Simone Spoladore, André Di Mauro, Julianne Trevisol, Thais Fersoza, Betty Lago, Leticia Colin, Beth Goulart, Lucinha Lins...

A comédia 'Sem Filtro', estrelada por Carol Garcia, estreia dia 15 de fevereiro na Netflix.

O programa 'Manhã do Ronnie', comandado por Ronnie Von na Rede TV!, volta ao vivo na próxima segunda-feira...

...Fabiana Scaranzi será a primeira convidada especial das edições de 2023.

É muito cedo para falar sobre favoritos ao prêmio do 'BBB' em curso...

...Mas a cantora Aline Wirley é uma aposta, muito pelo sucesso do Rouge.

C´est fini

A partir de amanhã, o 'Tela Quente' está de volta à Globo e irá exibir, em suas primeiras edições do ano, telefilmes regionais, produzidos em parceria com emissoras afiliadas da TV Globo. Começa com 'Beleza da Noite', de 2022, que tem como protagonista uma família que vive no bairro da Liberdade, em Salvador.