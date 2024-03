Amaury Junior - Divulgação

Publicado 10/03/2024 00:00

A TV Cultura, após levar Rita Lisauskas para o 'Opinião', reforça a temporada de programas inéditos na sua grade. Começa pela terça-feira, com o 'Negros em Foco', comandado por José Vicente, às 23h30.



Na quinta-feira, o 'Linhas Cruzadas' abre uma nova fase com Andresa Boni e Luiz Felipe Pondé, a partir das 22h.



Para sexta-feira, as estreias de 'Estação Livre', apresentado por Cris Guterres e que também chega com novo cenário, às 22h, 'Brasil, Mostra Tua Cara!', sob o comando de Ricardo Viveiros, às 23h, além de 'Amaury Jr.', às 23h30.



Já no domingo (17), o 'Persona', com Atílio Bari e Chris Maksud, recebe Fabio Assunção no primeiro inédito do ano, às 21h.



Enquanto isso, o telespectador da emissora vive também a expectativa de novidades em outras frentes, casos do esporte, jornalismo, dramaturgia e infantil.





Lançamento

A atriz mirim Lorenn Rodrigues, já com algumas campanhas e espetáculos musicais no currículo, estará na superprodução 'A Rainha da Pérsia'. Ela fará a personagem Hadassah/Ester, que depois terá Nathalia Florentino na fase adulta.



Estreia

Atriz, bailarina, cantora, compositora e artista plástica. Esta é Rose Brant, de 57 anos, intérprete de Luiza, que fará um dos principais papéis da série 'Até Onde Ela Vai', estreia do UniverVideo nesta segunda-feira. Luiza e Francisco (Jefferson Coutinho) vivem os pais da protagonista, Bárbara (Louise Clos). A série, em 10 episódios, vai falar muito sobre os encontros e desencontros de uma família. Experiências paranormais também fazem parte do roteiro.



Diferencial

O ator Felipe Cunha assina a direção-geral de 'Até Onde Ela Vai', cujo trabalho foi bem elogiado pelo elenco. Ele imprimiu uma maneira diferente para contar essa história, algo próximo de cinema. Detalhe: as gravações aconteceram fora dos estúdios da Record, em locações pelo Rio de Janeiro, como Pedra de Guaratiba, Vargem Grande, Santa Teresa, Centro e Copacabana. A série foi escrita por Raphaela Castro e é baseada em uma história real.



Viabilidade

Daniela Beyruti, vice-presidente do SBT e filha de Silvio Santos, adotou a política dos pés no chão. Nada de "aventuras" em relação aos lançamentos da emissora. Para um produto vingar, antes, precisa ser alvo de uma grande avaliação de custos.



Só pra constar

Além da sinopse de 'As Três Graças', Aguinaldo Silva também deixou na Globo a história de 'Enquanto o Lobo Não Vem', sobre uma garota que desaparece, supostamente levada por um lobisomem. Os direitos pertencem à emissora.



Realismo fantástico

Numa dessas coincidências, Rosane Svartman ('Vai na Fé') vem aí com uma série no Globoplay protagonizada por vampiros e lobisomens. Duas temporadas já foram gravadas e serão mostradas, depois, na TV Globo.



Empolgado

Raul Gil dispensou o terno e gravata e vai aparecer mais à vontade no seu programa do SBT, a partir do dia 16, em novo horário, ao meio-dia. Pela primeira vez mais informal, em consonância justamente com a nova faixa de exibição, e pra lá de empolgado.



Novos tempos

Houve um tempo em que alguns apresentadores e atores da Globo, após perderem o contrato fixo com a casa, evitavam tornar o assunto público. Temiam que isso pudesse atrapalhar na negociação para eventos, comerciais e outros do gênero. Só que a situação mudou, ainda mais agora, na era do contrato por obra. Terminou, já mandam o agente/assessor avisar.



Prato cheio

Para quem curte uma série de ficção científica gênero live-action, 'Halo', baseada na franquia de jogos eletrônicos, é um prato cheio. Em cartaz no Paramount+, a segunda temporada está tão eletrizante quanto a primeira. Pablo Schreiber, como Master Chief, é o protagonista da saga.



Mas, e aí?

Há poucos dias, foi anunciado um novo canal de jornalismo para a nossa TV paga e outras mídias: CNBC. E logo surgiu a questão: será que o nosso sistema suporta tantos canais de notícia?



Voltando pra casa

Vicente Alvite e Mario Bregieira, respectivamente Esdras e Neemias, atores de 'A Rainha da Pérsia', no Marrocos. A partir de quinta-feira, gravações no Brasil.



Bate-Rebate

· O 'Balanço Geral Manaus' tem um novo apresentador, Wésllen Tecchio, que estreia já nesta segunda-feira.



· Além do experiente Marcos Lazarini, Dino Cantelli, Angélica Lopes e Renata Sofia também estão na equipe de colaboradores de 'No Rancho Fundo'...



· ... Por sua vez, o diretor artístico Allan Fiterman divide os trabalhos com Pedro Brenelli, Bernardo Sá, Carla Bohler e Larissa Fernandes...



· ... Já Heloisa Honein, após a Brenda de 'Todas as Flores', interpreta Margaridinha, uma das filhas do casal protagonista (Alexandre Nero e Andrea Beltrão), em 'No Rancho Fundo'...



· ... A substituta de 'Elas Por Elas' estreia em 1º de abril.



· A partir do dia 15, Diogo Vilela e Patrícia Pinho levam o espetáculo 'O Pagador de Promessas' para a Casa de Cultura Laura Alvim, no Rio...



· ... Direção de Marcus Alvisi.



· 'Rodeio Rock', filme de Felipe Folgosi com direção de Marcelo Antunez, chega à Netflix em abril...



· ... Lucas Lucco e Carla Diaz são os protagonistas.



C'est fini

Em relação às escolhas de Christina Rocha e Marcão do Povo para o comando do 'Tá na Hora', a informação é que a escolha da dupla foi bem recebida em uma pesquisa da casa.



A estreia está marcada para o próximo dia 18, com exibição de segunda a sexta-feira, das 17h30 até 18h30. O programa promete movimentar repórteres em todo o país.



Então, é isso. Mas domingo que vem tem mais. Tchau!