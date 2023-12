Virgínia Fonseca é uma das apostas do SBT - Divulgação

Virgínia Fonseca é uma das apostas do SBT Divulgação

Publicado 31/12/2023 00:00

Está muito certo o SBT em usar de cuidados na montagem da sua nova programação, principalmente porque são muitas as decisões que ainda precisam ser tomadas.

O mais importante, no entanto, é verificar que há todo um trabalho em desenvolvimento, com a participação dos seus principais diretores em busca das melhores soluções possíveis para o fortalecimento de toda a grade.

Há muito não se via nada parecido, talvez desde quando José Roberto Maluf ocupava a sua vice-presidência, em fins dos anos 90, começo dos anos 2000. Foi aquela a última ocasião em que existiu o mesmo esforço em oferecer condições de trabalho mais efetivas para se alcançar melhores resultados.

Não, por acaso, o terreno perdido em relação à Globo e Record. E daí, também, a cautela que deve existir em buscar aquilo que o telespectador deseja realmente encontrar.

Poucos desses planos já são conhecidos, entre eles, a ideia de trabalhar com influenciadores, pessoas de sucesso no YouTube, para tentar captar também a atenção de um público mais jovem. Evidente que é uma iniciativa válida. Entre essas contratações, nomes conhecidos como os de Virgínia Fonseca e Luccas Neto, embora se saiba que também é uma aposta bem arriscada.





Problema é a dúvida

Não houve até aqui, em todas as experiências realizadas com influenciadores e em termos de resultados, nenhuma transferência importante da internet para a televisão que deu certo.

Para dar certo, alguma coisa deve ser feita, diferente das experiências realizadas até aqui.





Foi ao encontro

Murilo Benício já tinha tudo planejado e viajou neste final de ano para a Europa, como motivo principal, claro, passar o Réveillon com a namorada Cecília Malan.

Junto, levou os dois filhos, Antonio – do casamento com Alessandra Negrini – e Pietro, da sua união com Giovanna Antonelli.





Dois caminhos

Antonio, filho do Murilo com a Alessandra, já é um alguém bem envolvido com o universo artístico, inclusive tem ajudado o pai no desenvolvimento de alguns novos projetos.

Quanto a Pietro, é músico e modelo.





Expectativa

Já existe um grande interesse em saber qual será o primeiro passo da Gloria Pires ao fim do seu contrato com a Globo. O compromisso, depois de 51 anos de casa, termina com 'Terra e Paixão'.

Segundo se informa, será no cinema, em um projeto próprio.





Globo 2 (1)

Considerando o elenco montado para 'Beleza Fatal', verifica-se que a HBO Max soube se aproveitar muito bem dos valores à disposição no mercado, especialmente todo um pessoal que saiu da Globo.

Camila Pitanga, Giovanna Antonelli, Camilla Queiroz, Murilo Rosa, Herson Capri e Caio Blat são apenas alguns.





Globo 2 (2)

E o mesmo acontece em 'Dona Beja', da mesma HBO Max, em se tratando de ex-globais.

Começa por Grazi Massafera e segue com Elizabeth Savalla, Othon Bastos, Debora Evelyn e por aí vai.





Nada ainda

Isis Valverde fez o filme da Ângela Diniz e a série 'Maria Bonita', do Star+, mas ainda não tem nada definido sobre os seus próximos passos.

Voltar a fazer novela, segundo ela, é uma possibilidade que agrada.





Especial

Neste domingo, depois de 'Temperatura Máxima', a Globo vai exibir o especial 'Agora Vai', com apresentação de Fabio Porchat.

Um programa sobre as expectativas para 2024, com a participação de vários convidados.





Virada

Um especial do 'Canta Comigo' vai ao ar na noite deste domingo, como a atração da Record na virada do ano.

Apresentação de Ticiane Pinheiro, com os melhores momentos da temporada 2023, adulto e teen.





Bate-Rebate

· Belo, cantor, vai investir ainda mais no seu lado ator...



· ...Já acertou, por exemplo, sua participação no filme 'Caindo na Real', do André Pellenz.



· Aliás, o Seu Jorge é outro na mesma linha...



· ...É um dos nossos cantores da prateleira de cima, mas também um dos nomes mais visados atualmente para produções do streaming.



· 'Virgínia e Adelaide', dos diretores Jorge Furtado e Yasmin Thayná, deve chegar aos cinemas no segundo semestre de 2024...



· ...O filme, que tem Sophie Charlotte e Gabriela Correa nos principais papeis, foi totalmente rodado em Porto Alegre.



· 'A Infância de Romeu e Julieta' segue no SBT e com possibilidades da sua exibição invadir o segundo semestre de 2024...



· ...Muito provavelmente se encerrar só em setembro, chegando a mais de um ano no ar...



· ...Talvez isto justifique a pressa nenhuma de pensar ou se anunciar a sua substituta.





C'est fini

Nada declarado oficialmente por ninguém, mas há uma forte tendência da Globo dar uma recueta no tempo e voltar a investir pesado em histórias de época na faixa das 18h.

A escolha e aprovação de uma sinopse da Alessandra Poggi para o horário já é um indicativo.





Então, é isso. Domingo que vem tem mais. Tchau!