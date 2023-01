Imagem da extinta "Escolinha", com Bruno Mazzeo - Estevam Avellar

Imagem da extinta "Escolinha", com Bruno MazzeoEstevam Avellar

Publicado 29/01/2023 00:00

Vários temas estão sendo discutidos ou em produção na Globo com o claro objetivo de deixar sua programação mais competitiva nas áreas de entretenimento e jornalismo. Os remakes, a partir do sucesso de 'Pantanal', agora serão constantes e dois já estão a caminho: 'Elas por Elas' e 'Renascer'. Em relação às bancadas dos telejornais, fala-se muito em mudanças no 'Jornal Nacional', mas o que se constata mesmo são as frequentes saídas de repórteres experientes e reposição próxima de zero.

Humor, é quase um assunto proibido. Há projetos, ninguém nega. Só que continuam bem guardados, esperando a 'tempestade' passar. Aliás, toda vez que o 'caso Melhem' volta ao noticiário, o interesse da Globo em retomar a produção de programas do gênero murcha. Além disso, as pesquisas anuais encomendadas pela emissora, não recomendam investidas neste momento. O humor é muito em cima do dia a dia... E tem a questão da polarização. Por enquanto, a emissora vai se socorrendo com o 'Vai que Cola', do Multishow.