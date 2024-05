Lucas Guimarães se prepara para estrear no SBT - Divulgação

Lucas Guimarães se prepara para estrear no SBT Divulgação

Publicado 12/05/2024 08:00

Sob a liderança de Daniela Beyruti, vice-presidente da casa e filha de Silvio Santos, o SBT busca novos rumos para sua programação do fim de semana. Virginia Fonseca, com seus quase 47 milhões de seguidores no Instagram e uma aposta pessoal de Beyruti, tem conquistado pontos importantes por meio do “Sabadou”, mas ainda não está consagrada na faixa noturna.



Como televisão é hábito, espera-se que a apresentadora e influenciadora digital possa continuar desenvolvendo seu trabalho livre da pressão por audiência.



Também em relação aos sábados, mas, para a faixa da tarde, Lucas Guimarães, ao lado do diretor Gustavo Vaccari, continua viajando pelo Brasil com as gravações do “Eita Lucas!”. O formato desse programa ainda é uma incógnita. Ninguém sabe o que vem por aí.



De qualquer forma, a estreia segue prevista para a segunda quinzena de agosto.



Se nada mudar, a grade terá Raul Gil, Lucas e Virginia como principais atrações.



Apesar de o veterano apresentador ter perdido espaço na emissora e manifestado o desejo de parar, oficialmente, nada foi dito ao comando do SBT.



Por fim, programação de domingo, a grande questão ainda envolve o substituto (ou substituta) de Eliana. Uma resposta que deve surgir a qualquer momento. Conforme o comunicado, o SBT e a apresentadora decidiram “encerrar a sua sólida e bem-sucedida parceria profissional em junho”.



Apesar da urgência desse problema, importante lembrar que o domingo é um dia altamente estratégico para todas as TVs abertas, em especial, comercialmente. Portanto, cada passo deve ser dado com muito cuidado, para não perder o que já foi conquistado. No mínimo, algo à altura do “Eliana”.

TV TUDO

Juliane Ramos vai para seu segundo trabalho na dramaturgia da Record - Divulgação

Juliane Ramos vai para seu segundo trabalho na dramaturgia da RecordDivulgação

Liderança



O Gloob, canal infantil da Globo, alcançou a liderança de audiência e alcance entre crianças de 4 a 11 anos com TV por assinatura, na última segunda-feira. O resultado foi atingido com a estreia da série “O Dia Em Que A Minha Vida Mudou”, estrelada por Alice Leite, Tefo Mion, Maíra Azevedo, Sofia Ghader, Marcos Lanza e Ângela Ribeiro.



O programa também garantiu ao Gloob a vice-liderança entre mulheres com TV Paga, e terceiro lugar entre indivíduos.



Dona Lurdes



O Globoplay estreia segunda-feira “Dona Lurdes – O Filme”, estrelado por Regina Casé. Trata-se de um spin-off da novela “Amor de Mãe”, também assinada por Manuela Dias.



Recém-chegado dos cinemas, o longa mostra de forma leve e divertida como a personagem, depois de enfrentar um período de tristeza quando os filhos saíram de casa, deu a volta por cima e passou a aproveitar ainda mais a vida.



Sedutora



Juliane Ramos vai para seu segundo trabalho na dramaturgia da Record, após experiências no teatro e na publicidade. Intérprete de Ayohe em “Reis”, a jovem atriz também surgirá na superprodução “A Rainha da Pérsia”, em cenas com o rei Xerxes.



Na trama, a concubina vivida por Juliane terá a oportunidade de ficar a sós com o personagem de Carlo Porto e tentar seduzi-lo. O problema é que ele não está num dia muito bom...



Friends



A série “Friends” tem sido um marco na cultura pop desde sua estreia em 1994.



De volta à Warner Channel, a produção posicionou o canal no top 10 da TV por assinatura.



Aposta dele



Márcio Esquilo, diretor do “Fofocalizando”, foi o responsável pela ida da Cariúcha ao time do programa. Começou como participação, agradou e não saiu mais.



Aliás, a atração vive uma de suas melhores fases com a equipe atual.



Curadoria



Recém-saída das gravações de “A Infância de Romeu e Julieta” no SBT, Lis Luciddi, intérprete de Telma, dedica-se a novos projetos. Ela recebeu convite para fazer curadoria da “1ª Mostra Internacional Calafrios de filmes fantásticos e de horror de Olinda-PE”.



Com inscrições abertas, a mostra foi contemplada pela Lei Paulo Gustavo 2023 e premiará filmes nacionais e internacionais.



Foco na música



Depois de um período dedicada à TV, Priscilla Alcântara prioriza a música e leva seu novo show para o palco do Tokio Marine Hall, em São Paulo, no dia 30 de junho.



O espetáculo marca o início da turnê em apoio ao álbum “Priscilla”, que tem direção musical da cantora e de Tiago Skiter.



Despedida



“Obra mais complexa e difícil que já dirigi, mas sem dúvida a mais bonita e profunda nos ideais que defende.”



Assim, o diretor Hugo de Sousa se despede do remake de “Dona Beja”. Também fez questão de elogiar “um elenco talentoso” e a equipe.



Comédia romântica



Uma das estrelas do longa “Destinos Opostos”, Carina Sacchelli está de volta aos cinemas e agora como mãe de Vitor Figueiredo em "Morando com o Crush". Trata-se da nova comédia romântica dirigida por Hsu Chien que estreia no próximo dia 23.



Na trama, sua personagem Antônia acaba se tornando também a figura materna de Luana (Giulia Benite), filha de seu namorado Fábio (Marcos Pasquim), quando o casal decide se mudar após uma proposta de trabalho e morar juntos.



Desempenho



De acordo com dados divulgados pela Netflix, “Wandinha”, estrelada por Jenna Ortega, se tornou a série de TV em língua inglesa mais popular da plataforma, com mais de 252 milhões de visualizações na 1ª temporada.



Ficou, ainda, 20 semanas no Top 10 Global e alcançou o Top 10 em 93 países.



A segunda temporada abriu gravações.



Lollapalooza



O Paramount+ marcou para o próximo dia 22 a estreia da série documental em três episódios “Lolla: A História do Lollapalooza”.



O festival de música nasceu no verão de 1991 e começou como uma turnê de despedida da banda Jane's Addiction.

BATE-REBATE

· Fátima Bernardes chega dia 16 com um projeto no YouTube...



· ... Que ela classifica como “começo de uma nova trajetória na minha carreira”...



· ... Resta saber se os projetos dela em avaliação na Globo sairão mesmo do papel...



· ... A emissora vive um momento diferente e tem reduzido custos.



· Na Globo, muitos esperavam por Angélica no comando do novo reality musical, mas deu Ana Clara...



· ... Com estreia em agosto, “Estrela da casa”, título do programa, substitui o “The Voice”.



· Ananias será o personagem de Flávio Pardal em “A Rainha da Pérsia”.



· Embelleze promove dia 16, em São Paulo, um encontro dos fãs com a dupla de youtubers Tatiana Martins e Marcelo Carlos...



· ... Eles são apresentadores do canal de entretenimento WebTV Brasileira, que conta com cerca 2,3 milhões de inscritos.



· Em “Reis”, as escalações de Victor Sparapane e Jessika Alves.











C’est fini

Há um clima de tensão nas produções do SBT, porque os resultados dos novos investimentos estão demorando a aparecer.



Até mesmo programas mais antigos estão se sentindo incomodados e temendo “pagar essa conta”.



Então é isso. Mas domingo que vemtem mais. Tchau!