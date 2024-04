Juan Paiva em cena de 'Justiça 2' - Bruno Stuckert / TV Globo

Publicado 07/04/2024 00:00

Depois de alguns adiamentos, o Globoplay promove na próxima quinta-feira, dia 11, a estreia da segunda temporada da série 'Justiça', escrita por Manuela Dias, autora que também já está às voltas com os trabalhos do remake da novela 'Vale Tudo'. Com ambientação em Brasília e Ceilândia, a obra segue a estrutura narrativa da trama exibida em 2016 na TV Globo, trazendo novos dramas e personagens. A plataforma promete liberar quatro episódios por semana, sempre às quintas-feiras.

A primeira história tem Juan Paiva, destaque de 'Renascer', como protagonista. Ele interpreta Balthazar, um motoboy criado pela avó, Regina (Dja Marthins), a quem é muito apegado, e se vê desempregado do Canto do Bode, restaurante de Galdino (Amir Haddad).

Isso ocorre depois que o genro do seu patrão, Nestor (Marco Ricca), cada vez mais envolvido na administração do negócio, decide demitir os funcionários e passa a usar aplicativos de delivery.

Ao comunicar a demissão ao grupo de funcionários, que inclui também a namorada de Balthazar, Larissa (Jéssica Marques), Galdino garante que eles receberão tudo a que têm direito no momento da rescisão do contrato. Mas isso não acontece e faz com que Balthazar, inconformado com a situação, questione Galdino e confronte Nestor.

Na mesma noite em que o motoboy luta por seus direitos, o restaurante é assaltado. Acusado pelo crime, o jovem vai preso injustamente e cumpre uma pena de sete anos de reclusão.

Segundo Manuela Dias, a série é focada no que sobra da vida das pessoas depois que a Justiça morde sua parte.

Também no elenco: Helena Kern, Murilo Benício, Belize Pombal, Nanda Costa, Paolla Oliveira, Alice Wegmann, Júlia Lemmertz, Marco Ricca, Marcello Novaes, Maria Padilha, Gi Fernandes, Danton Mello, Fábio Lago, entre outros.

Primeira exibição

A Globo realiza terça-feira, no Rio, dois dias antes da estreia no Globoplay, uma avant-première da série 'Justiça 2'.

Evento para o elenco e convidados.



Dois tempos

Bia Brumatti, uma das mais requisitadas para musicais, volta a morar no Rio de Janeiro, para sua terceira estreia no espetáculo 'A Noviça Rebelde', em cartaz no Teatro Riachuelo, a partir do dia 19.

A jovem atriz, que trabalhou em 'Gênesis', também está de volta à Record, para viver a personagem Ahat na série 'Reis'.

Jurados

Franson, vencedor do 'Canta Comigo 2', e Helleno, que conquistou a quinta edição do reality musical, estarão no Painel dos 100, na temporada deste ano.

A estreia está marcada para o dia 14, com apresentação de Rodrigo Faro.

Aniversário

A RedeTV! procura acertar o papel de cada um de seus contratados na programação especial dos seus 25 anos, no segundo semestre.

Luciana Gimenez, sempre com um pé aqui e outro no exterior, aguarda essa definição.

Reta final

O 'BBB 24', comandado por Tadeu Schmidt, entra nos momentos finais.

E, uma vez mais, irá provocar um tremendo "buraco" nos programas, da própria Globo e principalmente da concorrência, que repercutem seu conteúdo todos os dias.

Mistério

Uma vez que o streaming não concorre com sua TV aberta, na Globo, ainda se perguntam por que a novela 'Guerreiros do Sol', já inteiramente gravada, foi adiada para 2025.

De fato, há vários nomes do remake de 'Renascer' também em 'GS', incluindo Theresa Fonseca, Alice Carvalho e Irandhir Santos. Mas não justifica.

Confiante

Vanessa Giácomo, que vai aparecer em alguns capítulos da novela 'Beleza Fatal' na plataforma Max, está muito otimista em relação ao projeto, que já teve gravações encerradas. Diz que possui todos os ingredientes para segurar o público.

Ela fará a mãe da protagonista, interpretada por Camila Queiroz.

Bola pra ela

Isabela Souza, atriz e cantora, também vai soltar a voz nos capítulos de 'A Caverna Encantada', substituta de 'A Infância de Romeu e Julieta'.

A sua jornada em produções da Disney tem tudo a ver com isso.

Quantidade

Danielle Winits deverá aparecer em um total de 40 capítulos da novela 'Família é tudo'.

Lizandra é a personagem, uma empresária do ramo da música.



É isso

O 'Chega Mais', programa das manhãs do SBT, passou a contar com dois diretores: Marcelo Kestenbaum e Carlos Aleixo.

Agora, é dar o devido tempo para que eles possam ajustar o programa.



Roteiros

A partir deste mês, sempre em tabelinha com as produtoras de conteúdo, a Max irá avaliar novos projetos de séries brasileiras.

Paralelamente a isso, há algumas já inteiramente gravadas, aguardando apenas o plano de lançamento. É o caso de 'Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente', sobre a epidemia da AIDS nos anos 1980.



Bate-Rebate

· Falta pouco para a 20ª edição do Fantaspoa, o maior festival de cinema dedicado exclusivamente a filmes do gênero fantástico (fantasia, ficção científica, horror e thriller) da América Latina...

· ... O evento será realizado entre os dias 10 e 28 deste mês em quatro diferentes espaços culturais de Porto Alegre: Cinemateca Capitólio, Casa de Cultura Mário Quintana, Cine Cult Victória e Instituto Ling..

· ... Maitê Padilha será uma das atrações do Fantaspoa, com 'A Última Casa no Topo da Colina'...

· ... "Foi a minha primeira experiência no gênero e me diverti bastante, inclusive pelas cenas bem sangrentas. Desde pequena sempre fui fã de terror, assistia muito com minha família", conta a atriz...

· ... 'A Última Casa' estreia no próximo dia 18.

· Para muitos, Monalisa Perrone será "ausência confirmada" no novo canal de notícias.

· O Paramount+ anunciou que está em andamento a produção da segunda temporada da série 'Tulsa King', estrelada por Sylvester Stallone...

· ... A comédia será filmada em Oklahoma e Atlanta.

· Manu Bahtidão e Léo Santana estarão nas gravações de 'Intemporal', novo trabalho de Claudia Leitte...

· ...Trabalhos marcados para o Vibra São Paulo, próximo dia 9.



C'est fini

Em 14 de junho, uma sexta-feira, haverá exibição de partidas da Eurocopa na Globo aberta, SporTV e Globoplay.

O que deve movimentar bastante as equipes esportivas do grupo, porque a Copa América também entrará em cena.

Então, é isso. Mas domingo que vem tem mais. Tchau!