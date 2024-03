Carlo Porto e Camila Rodrigues, atores de 'Rainha da Pérsia' - Divulgação

Publicado 17/03/2024 00:00

Após uma sequência especial de trabalhos em Marrakech, no Marrocos, as gravações da série 'A Rainha da Pérsia' acontecem agora nos estúdios do Rio de Janeiro, movimentando dezenas de profissionais das mais diferentes funções. O projeto recebe um grande investimento da parceria Seriella-Record e, até por isso, provoca uma enorme expectativa em relação ao anúncio da data de estreia.

Se nada mudar, as gravações deverão ser concluídas no fim de maio.

'A Rainha da Pérsia', em 30 capítulos, conduzida pelas equipes do diretor Leonardo Miranda, vai falar sobre a trajetória de uma jovem judia, Hadassah (Lorenn Rodrigues/Nathalia Florentino), que se entrelaça com o futuro de uma nação inteira. Criada por seu primo Mordecai (André Bankoff), depois da trágica perda de seus pais, ela vive uma vida modesta na cidade de Susã, adotando o nome Ester para esconder suas raízes judaicas.

Enquanto isso, no palácio do Rei Xerxes (Carlo Porto), uma série de eventos tumultuosos culmina na deposição de sua impiedosa esposa, Améstris (Camila Rodrigues), levando-o a buscar uma nova rainha entre as mais belas virgens do reino.

Quando cartas de convocação são distribuídas por toda a cidade, Ester é levada contra a sua própria vontade ao harém do rei, onde enfrentará não apenas a inveja e o desprezo de alguns, mas também encontrará apoio surpreendente por parte de outros. Porém, seu destino mudará completamente após o primeiro encontro com Xerxes.

Fim de papo

As gravações da série 'Dias perfeitos', uma adaptação do livro homônimo de Raphael Montes, com redação final de Claudia Jouvin e direção de Joana Jabace, chegaram ao fim.

Julia Dalavia e Jaffar Bambirra fazem os protagonistas. A personagem dela, Clarice, é uma aspirante a roteirista que acabará sequestrada por Téo, estudante de Medicina psicopata interpretado pelo ator. A produção é da Anonymous Content Brazil.

O delegado

Lee Taylor surgirá como um delegado em 'Dias perfeitos, série do Globoplay.

Vale lembrar que o ator andou um tempo sumido da TV, após trabalhar em 'A Dona do Pedaço' (Globo, 2019). Chegou a afirmar, depois dela, que nunca mais faria novelas.



Bial 1

Após quatro meses de férias, o 'Conversa com Bial', programa liderado por Pedro Bial, voltará à grade da Globo no dia 22 de abril. Não se sabe ainda se ganhará um novo cenário ou demais investimentos de produção.

Porém, é certo que terá uma segunda janela no GNT, em horário nobre. Na TV aberta, vai continuar daquele jeito, tipo 'corujão'.



Bial 2

Pedro Bial também seguirá à frente do 'Linha Direta', que volta em 18 de abril, e do 'Som Brasil'. O programa musical já tem edições confirmadas com Paralamas do Sucesso, Fábio Jr. e Raça Negra, a partir de 1º de maio.



A Divisão

Os atores Vitor Novello e Marcelo Valle vão interpretar o personagem Jeroboão nas próximas fases de 'Reis', na Record.

A produção volta com episódios inéditos em 22 de abril.



Voltou

Letícia Medina está de volta à dramaturgia da Record, agora para a série 'Reis'.

A atriz, que trabalhou em 'A Terra Prometida' e 'Jesus', entre outras, viverá a personagem Joela na 11ª temporada.



Viajando

Marina Elias, Regiane Alves e Bruno Ferian, após o sucesso da peça 'Nosso Irmão' em São Paulo, engataram uma turnê por diversas cidades do país.

Campinas, Jaguariúna, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Guarulhos, Limeira e Americana estão no roteiro do espetáculo.

Documentário

Uma equipe da produtora Media Bridge gravou em Londres algumas sequências do documentário 'Monstro'. É todo em cima do jogador Thiago Silva.



Experiência

Luiza Tomé, Rosi Campos e Magali Biff são alguns talentos que o público vai encontrar na próxima novela do SBT, 'A Caverna Encantada'.

Elenco em fase de preparação.



Barreira

Michel Teló tem o objetivo de voltar ao 'Fantástico' com o quadro 'Bem Sertanejo'.

O que pode dificultar uma possível negociação para programa semanal no SBT.



Bate-Rebate

· Grupo Sampacrew gravou participação no programa 'Hora do Faro'.

· O filme brasileiro 'Vivo ou Morto' será o cartaz de 'Tela Quente', segunda-feira, na Globo...

· ... Estrelado por Ian Braga, conta a história de um artesão que forja a própria morte para escapar das dívidas.

· 'Canta Mato Grosso' é o reality que conta com a participação de Maurício Mattar...

· ... A produção tem o apoio da TV Cidade Verde, de Cuiabá, e previsão de estreia para abril.

· O lado empresária de Marina Ruy Barbosa continua muito atuante...

· ... Prova disso: a atriz lançou sua décima terceira coleção de peças em parceria com uma conhecida joalheria...

· ... De férias nas novelas, após a jornada em 'Fuzuê', Marina só deve voltar à TV em 2025.

· Renata Maciel e Lívia La Gatto, do 'Aquela Dupla', chegam ao Teatro Renaissance com seu show de paródias, que vão dos clássicos da MPB ao compositor Leonard Cohen.

· Yasmin Brunet, agora uma ex-BBB, está muito bem falada na Globo.



C'est fini

A Globo marcou para 15 de abril a estreia de 'No Rancho Fundo', a nova novela das 18h. A trama tem como missão levantar os números de audiência do horário.

Então, é isso. Mas semana que vem tem mais. Tchau!