Erick Jacquin, Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Ana Paula Padrão, do 'MasterChef'. Coluna Flávio Ricco - Renato Pizzutto/Band

Publicado 30/06/2024 00:00

Alguns programas da nossa televisão aberta, devido a uma série de motivos, horário tardio entre eles, acabam conquistando resultados interessantes em outras plataformas. Impossibilitados de acompanhar seu conteúdo favorito na faixa disponibilizada pelas emissoras, em função do compromisso com trabalho ou estudo, por exemplo, muitos recorrem a outras alternativas, como streaming, TV paga ou YouTube.



É o caso do longevo 'MasterChef', considerado um dos realities gastronômicos mais populares do mundo.



O horário da edição transmitida pela Band sempre foi alvo de críticas. Já se sabe que uma grande parcela de público começa a assistir ao programa, mas nem sempre vai até o encerramento. No dia seguinte, corre para outras mídias, provando que o programa tem vida além da TV aberta.



Daí se entenda o sucesso dessa atração, liderada por Ana Paula Padrão, na plataforma Max, da Warner Bros. Discovery. Chega a aparecer nos primeiros lugares em seu Top 10 de Séries.



O 'The Noite', comandado por Danilo Gentili, também alcança grandes audiências no YouTube, a exemplo do 'Provoca', apresentado por Marcelo Tas, na Cultura.



Para aqueles que têm acesso a esses meios, não existe mais televisão com hora marcada!







TV Tudo

Elaine Dias, atriz, jornalista e pedagoga, integra o elenco da terceira temporada da série 'Arcanjo Renegado' - Divulgação

Corujão do Bial



O 'Conversa com Bial' também já recebeu muitas críticas devido ao horário de exibição, estilo 'Corujão'. Só que a Globo conseguiu diminuir a carga, apoiada no Globoplay e, mais recentemente, no GNT.



Próxima das sete

'Volta Por Cima', próxima novela das sete da Globo, escrita por Claudia Souto, está com sua estreia marcada para o dia 30 de setembro. Será a primeira protagonista de Jéssica Ellen. “Estou nervosa, porque é uma responsabilidade grande, mas, ao mesmo tempo, muito feliz com a equipe que a gente tem. Acho que, juntos, vamos conseguir contar uma história bonita e feliz”, declara a atriz. A trama terá um bairro fictício do subúrbio do Rio de Janeiro como um dos cenários principais.



Próxima das seis

Já, 'Garota do Momento', escrita por Alessandra Poggi e nova novela das 18h, trabalha com a data de 4 de novembro para exibição do primeiro capítulo. Maísa Silva, ex-SBT, já foi anunciada no time de protagonistas.



Novos tempos

Em relação ao fato de o streaming atrair cada vez mais estrelas da TV aberta, em especial, protagonistas de novelas, como Paolla Oliveira e Juliana Paes, de fato, as emissoras convencionais passaram a trabalhar dentro de uma nova realidade. Salários milionários e contratos longos (para a maioria) ficaram no passado.



Também por isso

O fato é que a pandemia de Covid-19 provocou mudanças drásticas em diversos setores. E com a televisão não seria diferente. Pra quem sabe, uma novela ou série movimenta centenas de profissionais.



Forever Young

Grande sucesso de público, indicada aos principais prêmios do teatro musical, a comédia 'Forever Young' voltará em cartaz, no Teatro Fernando Torres, em São Paulo, em temporada de 6 de setembro a 10 de novembro. Direção de Jarbas Homem de Mello e elenco composto por Fafy Siqueira, Carmo Dalla Vecchia, Paula Capovila, Ton Prado, Keila Bueno e Fabio Yoshihara.



Arcanjo Renegado

Elaine Dias, atriz, jornalista e pedagoga, integra o elenco da terceira temporada da série 'Arcanjo Renegado', ainda inédita no Globoplay, onde vai viver uma repórter. Ela afirma que o fato de ser graduada em jornalismo, além de atriz, contribuiu para ter acesso aos testes de elenco. "... Tenho muita admiração pelo trabalho do Afroreggae Audiovisual, que trabalha em uma perspectiva inclusiva e gera tantas oportunidades", declara Elaine.



Interesse

A última Conecta Fiction & Entertainment, realizada em Toledo, na Espanha, expôs um interesse enorme de diferentes plataformas pelo gênero 'True Crime'(Crime Real), como o observado em programas como 'Linha Direta'. Algo que deve mexer com as produtoras, incluindo brasileiras, que participaram do evento.



Moedas

Em 'Acerte ou Caia!', novo programa da Record com apresentação de Tom Cavalcante, haverá 11 desafiantes no total, em seus vários episódios. Cada um deles receberá uma quantia em moedas. O valor só será revelado ao final de cada duelo. Se o líder vencer, ele receberá a soma de moedas do jogador perdedor e acumulará o seu valor.



Desafio

Nesse game show da Record, o desafiante que conseguir se manter em pé na plataforma ganhará um prêmio que poderá chegar a R$ 300 mil. Previsão de estreia para 18 de agosto.









Bate-Rebate

· A programação de domingo do SBT, agora sem o 'Eliana', inicia hoje uma nova fase...



· ... Celso Portiolli, Rebeca Abravanel e Patrícia Abravanel comandam a programação...



· ... Silvio Santos, como se constata, entregou o futuro da emissora para suas filhas...



· ... Acredita no potencial delas.



· O episódio de Iquique (Chile) do programa 'Habitat em Ameaça', disponível no Canal Off e Globoplay, foi selecionado para o Green Montenegro International Film Festival (GMIFF)...



· ... Trata-se do único festival de cinema da região sobre proteção ambiental...



· ... O episódio explora como o consumo excessivo transformou o deserto do Atacama em um lixão clandestino de roupas e como atletas e ativistas estão combatendo isso...



· ... O GMIFF acontece entre os dias 1º e 4 de agosto.



· Intérprete do garoto problema Rogério, em 'Os Outros', Paulo Mendes se garantiu em 'Mania de Você', a próxima das 21h na Globo.



· Neste domingo às 21h, o “Persona” da TV Cultura, comandado por Atílio Bari e Chris Maksud, entrevista Costanza Pascolato, uma das figuras mais emblemáticas da moda nacional.











C’est fini

A ex-BBB Alane Dias continua no firme propósito de fazer novela na Globo. Como ponto a favor, já estudava teatro antes do confinamento, e se jogará em um novo curso de interpretação a partir de agosto.



Então é isso. Mas domingo que vem tem mais. Tchau!