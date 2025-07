Gastão Reis, colunista de O DIA - divulgação

Gastão Reis, colunista de O DIA divulgação

Publicado 26/07/2025 00:00

Nos últimos acontecimentos envolvendo os EUA sob Trump e o Brasil de Lula, descobrimos, infelizmente, que também nos falta, além de longo, até mesmo a memória de curto prazo. Estamos diante de uma situação que poderá se revelar como tragédia programada. Faz algum tempo que os indícios do que poderia vir a acontecer estavam por toda parte, tanto do ponto de vista qualitativo quanto do quantitativo evidenciado pelo terceiro mandato de Lula.

Todos temos em mente aquela cena, histórica e corajosa, em que o desembargador aposentado Sebastião Coelho, cara a cara com os ministros do STF, lhes disse que eram as pessoas mais odiadas do País. Fato que pode ser comprovado facilmente pelo uso de salas VIPs nos aeroportos, ou de jatinhos oficiais, pelos referidos ministros em viagens aéreas. O receio óbvio é ter que se expor a brasileiras e brasileiros, e ter de ouvir palavras pesadas a respeito de sua atuação política e de desrespeito à constituição de 1988. (A de 1824, com seu poder moderador, jamais teria permitido os atuais desvarios do STF).



A acusação dos desacertos da Corte parte inclusive de juristas do porte de Ives Gandra Martins e Modesto Carvalhosa. Os casos dos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Cármen Lúcia são notórios. Esta última chegou a reconhecer que a constituição foi desrespeitada, e continuou incólume em seu posto. Toffoli, impedido, tomou decisões monocráticas em processo em que sua mulher era advogada do réu. Alexandre de Moraes dispensa comentários face aos abusos de poder em que ele acusa, julga e sentencia. Ambos continuam sem serem incomodados pelo senado, instituição que poderia puni-los.

As análises da grande mídia oscilam entre quem é o culpado pelo tarifaço de 50% com que Trump ameaça o país. Lula e Bolsonaro são a bola da vez. O suposto risco de fuga do ex-presidente para os EUA levou o ministro Moraes a tomar medidas cautelares para impedir que escapasse ao veredito (maroto) da justiça brasileira. A acusação que pesa contra ele é a tentativa de golpe que estaria bem documentada pela Polícia Federal.



Mesmo que essa fosse a intenção de Bolsonaro, o fato é que nada se materializou. Bolsonaro não teria apoio das Forças Armadas dado seu histórico de militar atípico. Suas tentativas de liderar os cadetes na Academia Militar das Agulhas Negras, quando lá esteve, nunca tiveram apoio. E, convenhamos, conspirações e golpes de Estado foram comuns em toda a história republicana brasileira, marcada pelo 15 de Novembro de 1889, o golpe que proclamou a dita república sem apoio popular.

A novidade está em condenar uma pessoa por crime de pensamento, e não por iniciativas efetivas resultantes num golpe de Estado. Bolsonaro até deu instruções a seus ministros para que dessem as informações solicitadas pela equipe do novo governo que assumiria no início de 2023. Pensar em matar alguém já deve ter ocorrido a muitas pessoas, que jamais levaram a cabo o ato criminoso. Os códigos penais não punem tais casos.

O caso de Lula foi muito diferente. Foi condenado por unanimidade por um colegiado de juízes. As acusações de corrupção que lhe pesam e ao PT&(má)Cia, quando era presidente (2003-2010), e hoje, novamente, estão bem documentadas. Mas o STF, como afirmou o ex-ministro Marco Aurélio Mello, ressuscitou Lula politicamente com base numa alegação frágil de que o foro deveria ter sido o de Brasília. Caberia, então, julgá-lo antes e só depois liberá-lo para uma candidatura a presidente. Mas aí não daria tempo hábil...



Obviamente, nada disso foi levado em conta pelo STF. No exterior, sua imagem como tribunal também não é nada boa. O ministro Barroso afirmou que o Brasil estaria inovando em matéria de atuação do poder judiciário. Seria um caso único – e estranho! – no contexto mundial. As supremas cortes costumam pautar suas ações em estrita obediência a critérios técnicos e constitucionais. Fogem da atuação de cunho político como o diabo da cruz.



E aqui voltamos ao lado vergonhoso da omissão do senado federal diante do que vem acontecendo. Há materialidade de sobra para indiciar certos ministros do STF. Se esta iniciativa tivesse sido tomada em relação a um dos ministros transgressores, os demais membros do STF teriam passado a agir de outro modo. Afinal, existe dispositivo constitucional que permite ao senado julgar ministros do STF que extrapolassem suas prerrogativas legais.

Para piorar tudo, Lula parece ignorar o tamanho da briga que tem pela frente. Foi, até hoje, o único presidente que não procurou encetar negociações diretas com Trump para neutralizar os efeitos deletérios do possível tarifaço de 50%. É o que enfatizam diversos analistas da cena política brasileira. Aventar a hipótese de substituir o dólar como moeda internacional deixou Trump mais que irritado.



Cair no simplismo de que tudo teria acontecido pela atitude anti-patriótica de Eduardo Bolsonaro de atiçar o governo americano a ir na direção tomada é esquecer que países não têm amigos, e sim, interesses a defender. O apoio de Lula a ditaduras e a se posicionar fora da órbita do Ocidente a que pertencemos foi a gota d 'água para enfurecer Trump. Lula não tem apoio junto à própria população brasileira que já percebeu sua jogada político-eleitoral com vistas às eleições de 2026. Manifestações contra os desmandos monocráticos, por outro lado, já ocorreram nas grandes cidades no domingo, 20/07/2027.

O dramático é o alto preço que a população brasileira poderá ter que pagar em função do tarifaço e de outras medidas que Trump poderá tomar. Aqui inclusa Lei Magnitsky, que poderá transformar figurões brasileiros em não-pessoas no plano internacional. Ganhos eleitoreiros de Lula a curto prazo poderão se transformar em pesadelos para a população a médio e longo prazos.

O Raul Solnado, humorista português, fez um alerta sobre a Revolução dos Cravos, em 1974: “O florista mandou a conta”. No Brasil, cravos se aplicam mais àqueles usados em ferraduras de quadrúpedes. Na verdade, as digitais dos que levaram Lula à presidência são as do STF ao permitir sua candidatura.

Nota: Digite no Google: “Dois minutos com Gastão Reis: O cheiro desagradável do poder”. Ou link: https://www.youtube.com/watch?v=Zl2UTiGi-JQ&t=2s

E-mail: gastaoreis@smart30.com.br