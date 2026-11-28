Gastão Reis - Imagem gerada por IA

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Publicado 28/11/2026 00:00

A briga de cão e gato entre Lula e o mercado está dando pano para manga. Antes, porém, cabe um breve retrospecto histórico sobre figuras de peso que resolveram enfrentar o mercado, almejando controlá-lo no contexto macroeconômico. Parece adequado imaginar o mercado como um Matusalém, que teria vivido 969 anos, segundo a Bíblia. O nome dele tem uma interpretação teológica que significa “quando ele morrer, virá”. Serve bem aos propósitos deste artigo.

Hamurabi, cerca de 1792–1750 a.C., tornou-se famoso por implementar seu Código de forte intervenção estatal sobre tudo, inclusive sobre a atividade econômica. O tabelamento de preços foi alvo de sua sanha de dar ordem unida ao mercado. A verdade é que não funcionou. Diocleciano, imperador romano, estabeleceu, em 301 d.C., o Édito dos Preços Máximos com pena de morte para quem desobedecesse à imperial vontade. Deu também com os burros n’água por tentar colocar o mercado numa camisa de força.

E aqui entra Matusalém personificando o “malvado” mercado, dando aquele sorriso astuto, sabendo que, mais uma vez, vai ser o vencedor na hora em que países resolvem tabelar preços ou domá-lo. Hora de relembrar os fiscais do Sarney. Países como o Brasil, sem memória histórica, passam batido por exemplos ocorridos antes e depois de Cristo sobre a inutilidade dessa briga inglória com o mercado. O Patropi republicano já tentou o mecanismo de tabelar preços diversas vezes sem funcionar. Incompetência e desinformação da classe dirigente, com o povo pagando a conta.

O primeiro efeito maléfico é o surgimento do mercado negro. É o passo inicial de Matusalém para demonstrar o seu poder. A pressão dos custos eleva os preços, e os produtos só aparecem se o consumidor estiver disposto a pagar mais para obtê-los. Esse processo traz em si a inflação, outro efeito pernicioso do tabelamento de preços. Tal situação reflete também a má gestão da economia, em especial por governos populistas que tentam demonizar os empresários que não estariam cumprindo o tabelamento. Obviamente, governos populistas nem sequer mencionam a pressão dos custos que levam as empresas a aumentar os preços sob pena de não ter insumos para a produção.

A luta contra o mercado é sintoma semelhante ao tabelamento de preços. Matusalém, quando observa o mercado em risco, já se põe de prontidão. Sabe que vai vencer a parada. E foi assim que Lula e o mercado vêm escalando a queda de braço, como nos informa a CNN no programa WW – William Waack e todos aqueles que conhecem alguma coisa de economia. Lula sai pela tangente dizendo coisa com coisa nenhuma, do tipo “Quem deseja economia séria sou eu!”, certamente provocando riso no mercado. Pior ainda, também afirmou: “Não tenho pressa. Quero festejar minha vitória.”

(Vitória que é questionada por quase metade do eleitorado em pesquisa recente. Mas a questão de fundo é que o "Exército de Janones" não funcionou. Todas as pesquisas, na véspera do segundo turno, ainda revelavam vitória de Flávio Bolsonaro com vantagem de 2 a 4 pontos percentuais, e que “magicamente” acabaram virando votos para Lula, em apenas 24 horas, elegendo-o).

Quanto a comemorar, o mercado sugeriria que ele o fizesse nos fins de semana, e não nos dias úteis. O problema é que, nos dias úteis, ele e Janja fazem viagens internacionais, gastando os tubos dos nossos suados impostos. Lula vai além e profere outra pérola: “Não é o mercado que quer, é o governo que quer”. É a defesa escancarada de seus supostos superpoderes, que provocam o sorriso sinistro de Matusalém, que se lembra de Dilma 2 e do impeachment. Ou será que Matusalém estaria sendo catastrófico demais?

Na verdade, Lula vem contestando a "pressa" do mercado para que tome as devidas medidas de corte de gastos para colocar o país nos eixos — inclusive a divulgação de nomes na área econômica, em especial o do ministro da Fazenda, que é crucial para que se possa acreditar na seriedade do governo petista. O que aconteceu é que o mercado não engoliu seu pacotinho de cortes, nas palavras de William Waack, de apenas R$ 56 bilhões, bem abaixo dos R$ 350 bilhões realmente necessários na visão do mercado e de quem tem a cabeça no lugar. Um ajuste meia-boca não convence o mercado.

E foi assim que houve a explosão do dólar, que já encostou em quase 6 reais em pouco menos de um mês desde o fim do segundo turno da eleição presidencial. O mercado, na visão de Lula, deveria estar reagindo de outro modo — obviamente, acreditando no que ele vem dizendo. Mas o mercado reflete a reação de milhões de pessoas que analisam fatos, e não meras intenções. E, a partir daí, tomam providências para preservar o valor de seu patrimônio físico, monetário e bursátil. É natural buscar no dólar a segurança de que precisam quando as evidências revelam riscos sérios.

O mercado está antenado nas reações das bases petistas que proclamam idiotices do tipo “Fora ajuste fiscal!”. Querem continuar gastando a rodo e cobram de Lula as promessas mirabolantes de campanha. Mas a dura realidade requer medidas sérias para evitar o pior. Curiosamente, o Boletim Focus, publicação do Banco Central, órgão do aparato governamental, aponta para uma piora preocupante na economia, que vem levando a uma paralisia dos negócios e das intenções de investimento do setor privado. Ou seja, o tempo não joga a favor de Lula. As perspectivas para 2027 são sombrias.

Os credores nacionais e internacionais querem saber para onde vão os recursos que o governo brasileiro vem tomando emprestado. A desconfiança aguda é que poderão alimentar a gastança, indicando um quadro de elevação da inflação no futuro. Ou seja, uma economia tipo pato manco, que não vai em direção ao crescimento sustentado e à elevação da produtividade — velho calcanhar de Aquiles do Patropi sobejamente conhecido aqui e lá fora.

Aparentemente, Lula parece estar começando a se dar conta da gravidade da situação e vem dando alguns passos na direção de aprofundar o corte de gastos e considerar nomes confiáveis para o Ministério da Fazenda. A conferir.

Nota: Digite no Google “Quando o Brasil perdeu o rumo da História”. Entrevista Gastão Reis.Ou link: https://www.youtube.com/watch?v=gtg4NGdjBbQ&t=18s



Gastão Reis é economista, palestrante e escritor

Contato: gastaoreis2@gmail.com