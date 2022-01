Márcio Santos testa positivo para Covid pela segunda vez - Reprodução

Publicado 04/01/2022 14:48

No início da tarde desta terça-feira (4), o vereador Márcio Santos (PTB) usou as redes sociais para anunciar que testou positivo, pela segunda vez, para a Covid-19.



O parlamentar disse estar se sentindo bem, apenas um pouco cansado – já que está vacinado – e seguindo orientação médica. Ele ficará afastado das ruas por um tempo.



Santos aproveitou para fazer um apelo: “vacinem-se, a vacina é primordial para que ela [a doença] venha com impacto menor”.



Hoje pela manhã, o vereador esteve em uma vistoria em Bangu, com a Subprefeitura da Zona Oeste. Na noite da virada, Márcio Santos esteve em um show, com amigos, em Búzios.