Clima tempo na praia de Copacabana, nesta sexta-feira (02).Pedro Ivo/ Agência O Dia

O plano estratégico para os próximos dez anos que o secretário de Turismo, Sávio Neves, vai apresentar hoje ao setor é ambicioso. A atividade é responsável por R$ 40 bilhões do PIB estadual — e a intenção é inflar esse valor em 150%, chegando a R$ 100 bilhões. Outra meta é aumentar a participação do segmento na economia fluminense dos atuais 5,49% para 12%. Para isso, o planejamento inclui um investimento anual de US$ 100 mil por ano em ações como capacitação profissional, participação em eventos (saltando de 110 anuais para 200) e divulgação. Para se ter uma ideia, só o balneário mexicano de Cancún gasta US$ 500 milhões para se manter no mapa dos turistas. O governador Cláudio Castro vai apresentar o calendário de grandes eventos de 2023.

Picadinho

O Colégio Sagrado Coração de Maria, em Copacabana, está com inscrições abertas para o primeiro semestre de 2023 da EJA (Educação de Jovens e Adultos).

O Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro apresenta no sábado, às 11h, a atividade gratuita Escrevivências de um rolezeiro, com o escritor e poeta Geovani Martins

Hoje, o Theatro Municipal homenageia os 100 anos de Tatiana Leskova, com uma surpresa dos solistas do Corpo de Baile do TMRJ, no tradicional Salão Assyrio.