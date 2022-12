Rótulo da cerveja "Às Mulheres", que legou ouro na categoria - Divulgação

Publicado 07/12/2022 19:07 | Atualizado 07/12/2022 19:20

As cervejarias que produziram as latas de cerveja mais bonitas, coloridas e criativas do país este ano foram premiadas na noite da última terça-feira (6). O reconhecimento faz parte do prêmio Lata Mais Bonita do Brasil e foi realizado em uma cerimônia conduzida pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio.



Um dos destaques da noite foi a premiação para microcervejarias, em que um rótulo que homenageia as mulheres foi ouro na categoria. Não apenas o rótulo, mas toda a produção da cerveja “Às Mulheres”, da cervejaria carioca Masterpiece, foi realizada por profissionais femininas.



Além dos premiados, também estiveram presentes no evento representantes dos catadores de latinhas, o presidente da Abralatas, Cátilo Cândido, e os conselheiros da Associação, Eduardo Pacheco (Crown), Rodolpho Pires (Canpack), Eduardo Ducatti (Ball) e Augusto Seoane (Ardagh).