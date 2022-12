Elton Cristo (PP) fez dobradinha com Dani Cunha (União) na eleição de 2022 - Reprodução / redes sociais

Publicado 07/12/2022 09:00

Se algum suplente de deputado pelo PP tinha esperança de assumir um gabinete na Alerj, é melhor tirar o cavalinho da chuva. Não por uma indisposição do Palácio Guanabara com o partido — muito pelo contrário. O problema está na linha de sucessão, que a própria legenda não pretende fazer andar. O primeiro da fila é Elton Cristo, que conseguiu colecionar desafetos durante a campanha. E o principal deles é... o presidente estadual do Progressistas, Doutor Luizinho. Os dois fariam dobradinha em Nova Iguaçu, mas Elton tentou o milagre da multiplicação de apoios — no reduto do federal reeleito, e com aspiras de outro partido, o União Brasil. Primeiro circulou com Juninho do Pneu, passando por Clébio Jacaré, e terminou a corrida ao lado de Dani Cunha.





Meio Ambiente fazendo a ponte entre Brasília e a Baixada

Único deputado federal eleito pelo PDT, Marcos Tavares já está se enturmando com o pessoal de Brasília. Atualmente no terceiro mandato de vereador em Duque de Caxias, o advogado foi nomeado para a transição de Lula — na área de Meio Ambiente, que ele comandou na Baixada.

Picadinho

Amanhã, Marcos Mendanha, médico do trabalho, participa do XVI Encontro de Professores de Contabilidade da USP para falar sobre burnout na docência.

O espetáculo "O baterista" faz suas duas últimas apresentações hoje e amanhã, no Teatro dos 4, do Shopping da Gávea. Amanhã a plateia conta com intérprete de libras.

Amanhã, às 15h, acontece o lançamento do livro "Iselu Agbayê - 11 jovens negros discutindo política e relações internacionais", no Muhcab, na Gamboa.