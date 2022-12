Presidente da Câmara de Duque de Caxias, Celso do Alba - Art Vídeo/ Victor Hugo/ Divulgação

Presidente da Câmara de Duque de Caxias, Celso do AlbaArt Vídeo/ Victor Hugo/ Divulgação

Publicado 06/12/2022 09:00

Embora o presidente da Câmara de Duque de Caxias seja unha e carne com a família Reis, Celso do Alba recebeu uma resposta um tanto atravessada do MDB — partido ao qual o clã é filiado, e pelo qual o vereador se elegeu. Ele oficiou a sigla para se manifestar sobre o pedido de Carlinhos da Barreira para retomar o mandato. Afastado judicialmente, Barreira conseguiu um habeas corpus que lhe permite não só circular livremente, como ainda cita a possibilidade de absolvição da acusação de agiotagem. O diretório manifestou sua "absoluta contrariedade", citando a ação que move contra o edil por infidelidade. E ainda diz causar "estranheza o fato de a Casa Legislativa não ter instaurado processo para fins de perda do mandato", dadas as faltas do parlamentar.

Picadinho

Até amanhã, o MST realiza a 14ª Feira Estadual da Reforma Agrária Cícero Guedes, no Largo da Carioca, Centro do Rio, com produtos orgânicos.

Até o dia 30, a Alerj homenageia José Saramago. A exposição foi feita por Ana Paula Alves, do Departamento de Expediente e Comunicação, com a subdiretoria de Cultura.

Nesta semana, a Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente da Fiocruz premia os destaques da 11ª edição, que envolveu mais de 16 mil alunos e professores do país.