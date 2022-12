Geraldo Pudim tem feito sucesso com vídeos em que defende Lula - Reprodução / redes sociais

Geraldo Pudim tem feito sucesso com vídeos em que defende LulaReprodução / redes sociais

Publicado 06/12/2022 07:00

Dizem que político não dorme; hiberna. E o ex-deputado Geraldo Pudim (PV) encontrou uma forma de tentar dar um fim ao longo inverno iniciado em 2018, quando os 5.046 votos recebidos não foram suficientes para renovar o gabinete na Alerj. Enquanto gente de mandato flopa nas dancinhas, o perfil do campista no TikTok bateu 200 mil visualizações em mais de uma ocasião, com comentários na casa dos 2 mil. O tema que bomba mais é a defesa de Lula.