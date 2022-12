Em cidades como Nilópolis, candidatos deixaram para falar da corrida presidencial só no segundo turno - Reprodução

Em cidades como Nilópolis, candidatos deixaram para falar da corrida presidencial só no segundo turnoReprodução

Publicado 04/12/2022 09:00

Acompanhando de perto os movimentos políticos na Baixada Fluminense, o Laboratório de Eleições, Partidos e Política Comparada da UFRJ e UFRRJ concluiu que, na região, se deu bem quem apostou em temas locais — em vez de focar no apoio a Lula ou a Bolsonaro. As exceções são Lindbergh Farias e Hélio Lopes, que se elegeram esbanjando citações aos presidenciáveis. A maioria preferiu jogar miudinho; quando muito, se posicionou de forma mais clara só no segundo turno. Já no "terceiro"... nem um só caractere defendendo intervenção militar, anulação de votos, novas eleições ou coisa do tipo. Cláudio Castro e prefeitos, por outro lado, fizeram sucesso. Juninho do Pneu, por exemplo, citou, respectivamente, o governador e Rogério Lisboa, em 101 e 36 posts.

Picadinho

Hoje é a última chance de assistir ao espetáculo "Oi, eu estou aqui", baseado nas experiências de Tathi Piancastelli, que tem síndrome de Down. No Gláucio Gill, às 16h.

Na quarta-feira, a fotógrafa Delphine Gatinois estará às 18h30, na galeria da Aliança Francesa Botafogo, para a abertura de exposição, como parte do FotoRio.

A cantora Fátima Guedes se apresenta amanhã, gratuitamente, em Nova Iguaçu. O show, no Teatro Sylvio Monteiro, faz parte do Festival Arrumação.