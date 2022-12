Sem acordo na tríplice disputa pelo comando do Ministério Público | Informe do Dia | O Dia

Ministério Público vota nos candidatos ao cargo de procurador geral de Justiça no próximo dia 12 - Divulgação

Publicado 03/12/2022 09:00

Em termos práticos, a lista tríplice da qual sairá o próximo procurador geral de Justiça do Rio já está pronta. O atual ocupante do cargo, Luciano Mattos, é desafiado por Leila Costa — que já se apresentou em outras ocasiões — e por Somaine Cerruti. Mas quando o antecessor Eduardo Gussen foi reconduzido ao comando do Ministério Público, os outros nomes constavam na relação apenas para cumprir o que determina a lei. Não desta vez. Cerruti inclusive já avisou que, caso não seja a mais votada pelos colegas no próximo dia 12 e, mesmo assim, seja escolhida por Cláudio Castro, não abrirá mão da nomeação. Por outro lado, em sua campanha, a promotora criminal se comprometeu a não participar de qualquer negociação para ser a indicada.





Picadinho

No primeiro semestre de 2023, a Procuradoria do Município e a Secretaria de Educação realizam em conjunto o concurso de redação Jovem Cidadão Carioca.

Dermatologistas da SBDRJ atendem hoje de 9h às 15h a população em oito pontos do Rio, como os hospitais Gafrée e Guinle e do Fundão, em busca ativa por câncer de pele.

O Teatro Armando Gonzaga oferece hoje a oficina gratuita "O ator transgressor", com Fabiano Dadado, como parte do espetáculo "3 maneiras de tocar no assunto".