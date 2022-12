Em Quissamã, servidores receberão R$ 1 mil de abono no tíquete alimentação - Paulo Dimas/CCS PMVR

Publicado 02/12/2022 11:00

Os servidores de Quissamã vão começar o ano com um presentinho de R$ 1 mil a mais no vale alimentação, como abono de fim de ano. O valor é maior até do que o da capital: no Rio, serão R$ 200 de vale Natal. A Câmara já aprovou a proposta, que vai custar R$ 2,3 milhões.