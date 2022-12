Madureira vai ganhar novo centro cultural, o Mirante Imperial - Emerson Pereira / Divulgação

Publicado 01/12/2022 11:00

Madureira terá mais um espaço cultural, gastronômico e social até o fim do ano, no morro da Serrinha. O Mirante Imperial fica perto da capela São José da Pedra, na comunidade de mesmo nome, e foi idealizado por Josimar Viana, diretor do Departamento Comunitário da Império Serrano.