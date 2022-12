Renata Souza foi a candidata do PSOL à Prefeitura do Rio em 2020 - Divulgação

Publicado 01/12/2022 09:00

O PSOL carioca já começou o aquecimento para 2024. O partido ficou no banco de reservas no pleito deste ano, apoiando as candidaturas de Marcelo Freixo ao governo e de Lula à presidência, mas quer botar o time para jogo na próxima eleição municipal. E, para apresentar um nome com possibilidade de desbancar um novo mandato de Eduardo Paes (PSD), começa, no início do ano que vem, a debater propostas para o Rio. A ideia é atrair um campo de esquerda ampliado — como o arco costurado em 2022. Ou seja: que o chefe do Palácio da Cidade se prepare, pois a oposição tende a endurecer. O movimento, por enquanto, está na capital, mas o PSOL-RJ quer replicá-lo em cidades como Petrópolis e São Gonçalo, que elegeram deputados estaduais.

Picadinho

A Revista Justiça e Cidadania e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados vão promover hoje o 5º Seminário Jurídico de Seguros, no STJ.

Idealizada e dirigida por Carlos Alberto Serpa, a Casa Julieta de Serpa vai receber hoje, às 21h, o show "Taiguara, teu sonho não acabou", de Rubens Kurin.

Na próxima quarta, o Palácio da Cidade recebe a 2ª edição do bazar RIOinclui Fashion. Entre as mais de 1.300 peças, estão doações da primeira-dama, Cristine Paes.