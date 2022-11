Drone aquático usado pela RioÁguas no Canal de Sernambetiba - Divulgação

Drone aquático usado pela RioÁguas no Canal de SernambetibaDivulgação

Publicado 30/11/2022 13:00

Parece um barquinho, mas não é. Um drone marinho está sendo usado no Canal de Sernambetiba para ajudar a mapear a profundidade do rio e descobrir locais assoreados. É a primeira vez que a tecnologia está sendo usada pela prefeitura, com projeto da Fundação Rio-Águas.