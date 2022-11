Casa onde nasceu a umbanda, em São Gonçalo - Divulgação

Casa onde nasceu a umbanda, em São GonçaloDivulgação

Publicado 29/11/2022 15:42

A Câmara Municipal de São Gonçalo aprovou projeto que declara as religiões de matriz africana patrimônio imaterial da cidade. O PL 124/22, de autoria do vereador e deputado eleito, professor Josemar (PSOL), segue agora para sanção ou veto do prefeito.

Vale lembrar que São Gonçalo é a cidade natal da umbanda — que nasceu na Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, no bairro Neves — e abriga um dos maiores números de terreiros de umbanda, candomblé e suas derivações do Rio de Janeiro. Foram mapeados mais de 60 estabelecimentos com esse teor religioso somente no Bairro Jardim Catarina. Além disso, o município conta com um terreiro tombado pelo Inepac.