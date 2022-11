Peça da exposição "Achados do Valongo" - Divulgação

Publicado 29/11/2022 15:27

Cerca de 180 achados arqueológicos descobertos nas obras do Porto Maravilha serão expostos à visitação pública pela primeira vez. A exposição “Achados do Valongo” — uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura e do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, em parceria com pesquisadores da UERJ e do Museu Nacional — será aberta no Museu da História e Cultura Afro-Brasileira (Muhcab), nesta quarta-feira (30).

A mostra reúne itens como piaçavas, cerâmicas, pedras e peças em vidro que contam um pouco da história da herança africana no Rio. Os achados arqueológicos são do antigo Cais do Valongo, na zona portuária carioca — lugar onde operou o maior mercado de escravizados do Brasil. As peças, que fazem parte do acervo do Laboratório Aberto de Arqueologia Urbana (LAAU) da prefeitura, ficarão em cartaz no Muhcab por pelo menos um ano.