Orçamento para ações para consolidação das áreas reflorestadas tem queda no PLOA 2023Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Publicado 29/11/2022 09:00

Recém-chegado da COP-27, onde representou a Câmara do Rio, o vereador William Siri (PSOL) notou a falta de conexão entre o que foi discutido no Egito e o orçamento proposto para 2023 pelo Palácio da Cidade: os investimentos em Meio Ambiente tiveram uma redução de 92,3%. Um levantamento feito por seu gabinete constatou que as ações de consolidação de áreas reflorestadas, por exemplo, é de apenas R$ 1.194: um corte de 99,9% em relação à LOA de 2022. Isso porque o Plano Estratégico da prefeitura firmou o compromisso de criar 380 hectares de área de floresta até 2024. Entre os questionamentos que já preparou, o parlamentar cobra do Executivo explicações sobre o investimento para o monitoramento da qualidade do ar, de apenas R$ 897 (!).





