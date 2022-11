Posse de Flávio Vergueiro (PSD) na Câmara de Nilópolis - Divulgação /Câmara de Nilópolis

Publicado 29/11/2022 13:00

O suplente Flávio Vergueiro (PSD) tomou posse na segunda-feira (28) na Câmara de Nilópolis após uma espera de oito meses. Ele ficou com o gabinete de Maurinho do Paiol, preso em março. A Lei Orgânica do Município, no artigo 38, prevê que o vereador privado de liberdade seja considerado licenciado.