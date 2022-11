Capitão Nelson - Divulgação

Publicado 30/11/2022

O Tribunal Regional Eleitoral botou uma pedra no caminho de uma possível reeleição de Nelson Ruas (PL), em São Gonçalo. O colegiado rejeitou um recurso da chapa que governa a terceira cidade mais populosa, e manteve a sentença da primeira instância. A conta é salgada: são R$ 1,2 milhão a serem devolvidos aos cofres públicos. Ainda é possível recorrer — mas, para poder se candidatar em 2024, o alcaide terá que reverter a decisão ou parcelar a dívida milionária. Enquanto isso, a oposição já está no aquecimento. Dimas Gadelha (PT), que perdeu o pleito de 2020 por menos de 6 mil votos, busca se fortalecer no partido que vai comandar o Planalto a partir do ano que vem. O futuro deputado federal está na transição, e tem ido semanalmente a Brasília.

Picadinho

Jazz Cats Trio se apresenta ao vivo pela primeira vez nesta quarta no Cassino Cultural, RJ, com MPB e sucessos internacionais.

As jornalistas Malu Fernandes e Roberta de Souza lançaram ontem a coletânea "Essas Mulheres Maravilhosas e Suas Histórias Inspiradoras — Volume 2", no Pró-Saber.

A EAV Parque Lage abre amanhã matrículas para seus tradicionais cursos de férias, que iniciam no dia 09 de janeiro. A partir de R$ 340, para crianças e adultos.