Bancada feminina se articula na AlerjDivulgação

Publicado 29/11/2022 18:31

Uma das duas únicas deputadas na mesa diretora da Alerj, Tia Ju (Republicanos) já começou a articular a frente feminina na Casa. Nesta segunda-feira (29), ela reuniu parte da bancada atual, além da eleita Giselle Monteiro (PL), para discutir os pleitos da mulherada — em um convescote regado a acarajé, caldo de frutos do mar e sopa de ervilha.

Atualmente, tramita no Legislativo uma proposta para que a cúpula do Legislativo cumpra um mínimo de 30% de diversidade de gênero. Com apenas Tia Ju e Franciane Motta (União) na atual gestão, o número é bem abaixo desse percentual.

Estiveram presentes Adriana Balthazar (PSD), Alana Passos (PTB), Célia Jordão (PL), Dani Monteiro (PSOL), Enfermeira Rejane (PCdoB), Lucinha (PSD), Martha Rocha, Monica Francisco (PSOL) e Renata Souza (PSOL), além de Giselle Monteiro. Alana e Monica ainda levaram as filhas.