Hospital com o símbolo do SUSDivulgação

Publicado 30/11/2022 17:00 | Atualizado 30/11/2022 17:23

A exibição da logomarca do SUS pode se tornar obrigatória em todas as unidades públicas e privadas que integram as redes federal, estaduais e municipais, além das que recebem verbas públicas. A Comissão de Seguridade da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (30), o PL 1547/19 para reforçar a visibilidade do Sistema Único de Saúde. Agora, o projeto de Chico D'Angelo (PDT-RJ) segue para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Se aprovado, será encaminhado ao Senado — para só depois ir à sanção presidencial.

“Muitas instituições privadas possuem convênios com SUS e os cidadãos têm medo de entrar naquele espaço e utilizar os serviços. Com essa lei, quando um cidadão vir a logo do SUS na porta de um hospital particular, ele vai entrar e perguntar quais serviços são prestados pelo sistema naquela unidade. Isso democratiza ainda mais o atendimento público”, pontua o autor.